日本「最受歡迎女婿」偷偷來台灣！《最愛》松下洸平：豆漿我來了

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松下洸平為了拍攝雜誌「旅遊」主題首度造訪台灣，他特別查了本土知名水果與料理，下班後要找機會品嚐，記者提議日本人都愛的豆漿店，松下洸平聽聞表示「我想去！」
演員出道的松下洸平，近期終於圓夢開演唱會，演員山崎賢人也現身觀眾席支持好友，松下洸平開心透露不只山崎賢人，很多合作過的演員朋友都有到場，「以前我們都是對戲的關係，他們第一次看我唱歌樣子，他們都覺得很新鮮，跟我說唱歌真的好聽耶。我想給他們看到更多我做音樂樣子。」他希望有機會來台開唱，先朝登上新莊2000人的Zepp New Taipei目標邁進，4萬人的大巨蛋場地暫時保留，「這標準太高了！」。
因為《最愛》走紅，松下洸平現在走到哪，還是會有人對他喊「阿大（劇中角色名：宮崎大輝）」，他表示現在還是會有人叫自己「阿大」，松下洸平表示：「透過《最愛》讓很多人認識到我，我是非常開心的。我當時拍這部戲時，沒想到很多人會喜歡這角色，直到現在很多人仍會跟我說我有看《最愛》，驚訝之外也很開心。日本很多人都叫我「阿大」，因為太多人叫我「阿大」，害我產生『難道我只拍過這部戲嗎？』的疑惑。」也因為「阿大」是自己演藝上的重要里程碑，松下洸平期許未來能再演出超越「阿大」的角色。
松下洸平時常登上「最想被約會的對象」、「最適合結婚的老公」、「最適合當女婿」等排行榜，雖然名列前茅，但從未拿過第一名，他承認會滑社群查看結果，開玩笑說：「但是有點困擾，沒拿到第一名好苦惱！」也澄清不會投票給自己，隨後感激網友賜票，「我以前年輕沒工作的時候，不可能進入這些排行，現在能看到自己名字已經是奇蹟」。
松下洸平新戲《9Border》將在4月播出，該劇以19歲、29歲、39歲的三姊妹為主軸，講述每個人不同時期的煩惱與面對事物，現年37歲的松下洸平談及自己的19歲、29歲：「我覺得這部作品無關性別、國籍，是大家都有共鳴的故事。19歲是苦惱、有很多煩惱的年紀，19歲已經是社會認知的大人，但我那時候不想成為大人，希望自己還是小朋友，儘管我這樣想，還是被認為，因為當我要開始面對很多事情、去做決定，我會非常恐懼。因為19歲過一年就是20歲，20歲就一定被說『要像大人』，所以當時的我，希望自己永遠是19歲。29歲的我已經是大人，不過我在追隨夢想的路上很不如意，還是充滿苦惱的時期。我當時的夢想是希望到大舞台表演，卻沒有辦法實現，這讓我好不安，脾氣也變得暴躁。不過30歲後，29多歲的煩惱，到了30歲也就想通了，很多事情，都會有它應該有的樣子，儘管很煩惱，過去之後，也發現去煩惱那些事情，其實沒有任何意義。」
過2年就滿39歲，松下洸平期許到時的自己，可以更自由自在，放手去做更多事情與選擇。此外，《9Border》的製作人跟《最愛》是同一位，松下洸平開心能再與熟戲的夥伴合作，「我還有跟製作人說，我們要超越《最愛》！」《9Border》4月會在台灣串流平台播出，正確資訊待官方公布。
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