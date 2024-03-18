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天氣真的很玄！北台灣「今晚轉雨」冷氣團殺到　氣溫大怒神探10度

▲受華南雲雨區東移影響，北部、東半部明天將有雨勢，冷氣團則會一路影響至週四清晨，北台灣留意較低氣溫，中南部日夜溫差大。（圖／NOWnews資料照）
▲受華南雲雨區東移影響，北部、東半部明天將有雨勢，冷氣團則會一路影響至週四清晨，北台灣留意較低氣溫，中南部日夜溫差大。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

近期天氣變化相當快速，今（18）日全台最高溫在台南玉里飆出攝氏31.6度，台北最高溫在士林也有攝氏23.3度，不過中央氣象署預報員林定宜表示，今晚開始「華南雲雨區東移」，台中以北、東半部都將出現雨勢，後續大陸冷氣團報到，明（19）日一整天都在降溫，週三深夜至週四清晨（3/20至3/21）氣溫最低，北台灣僅剩攝氏11至14度，局部地區更有機會跌破攝氏10度。

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週二天氣又濕又涼　全台越晚越冷

氣象署預報員林定宜指出，從今天晚上開始一直到明天晚上，由於華南雲雨區東移影響，北部、東半部、恆春半島及金門、馬祖有「局部短暫雨」，中部、南部山區和澎湖也有「零星短暫雨」，明天深夜才會趨緩，僅剩東部、東南部及中南部山區有「零星短暫雨」。

明天氣溫部分，林定宜表示，大陸冷氣團已經開始南下，明天就會影響台灣，北台灣、宜蘭整天都偏涼，氣溫落在攝氏15度左右，中部明天氣溫則是攝氏19至27度、南部攝氏21至29度、花東攝氏20至23度。

▲冷氣團將開始影響台灣，明天氣溫一路下滑，週三、週四最冷，北台灣恐跌破攝氏10度。（圖／中央氣象署提供）
▲冷氣團將開始影響台灣，明天氣溫一路下滑，週三、週四最冷，北台灣恐跌破攝氏10度。（圖／中央氣象署提供）
週三、週四氣溫最低　北台灣清晨跌破10度

林定宜提及，降雨在週二深夜趨緩後，週三開始就轉為乾冷的天氣型態，冷氣團在週三達到最強，當天北部攝氏13至17度、中部攝氏16至22度、南部攝氏19至27度、花東攝氏17至21度。

週三深夜至週四清晨，配合「輻射冷卻」影響，氣溫來到最低點，北台灣低溫普遍只有攝氏11至14度，空曠地區有可能跌破攝氏10度，其他地區低溫則是攝氏15至18度。

週四白天冷氣團減弱　週末前各地日夜溫差大

林定宜說明，週四北部攝氏12至20度、中部攝氏15至26度、南部攝氏17至27度、花東攝氏15至19度，白天開始冷氣團減弱，各地氣溫「逐日回升、越來越熱」，一直到下週一（3/25）之前，各地白天高溫都能超過攝氏20度，中南部甚至能突破攝氏30度，不過日夜溫差相當大，民眾要留意穿搭。

林定宜提醒，依照目前氣象署天氣預報，3月底前還會有東北季風增強帶來降溫，預計在下週二（3/26）之後，雖然冷氣團的影響在進入春季後已經慢慢減弱，但仍無法排除4月持續有冷空氣南下，詳細狀況氣象署將持續觀察。

▲明天一整天受華南雲雨區東移影響，台中以北、東半部都將出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲明天一整天受華南雲雨區東移影響，台中以北、東半部都將出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）

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