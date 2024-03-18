龜梨和也「台灣行程表曝光」！粉絲只要請假3天　就能擁有全世界

龜梨和也12歲時遭親戚的姊姊擅自報名徵選，他在不知情的情況下被帶到試鏡會場，成功獲得評審青睞，加入傑尼斯事務所（現名為：SMILE-UP.）成為練習生，13歲首度於電視劇《3年B組金八先生》亮相。2001年15歲的他，與赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田龍也、中丸雄一組成男團「KAT-TUN」，團體2006年正式出道即風靡全日本，但赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，KAT-TUN目前為3人體制。除了唱歌跳舞與演戲，龜梨和也也當過體育節目主播、廣播節目主持人，亦出過寫真集，是全方位的日本藝人。KAT-TUN曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；這趟是龜梨和也4度訪台，也是第一次以個人名義來台灣。