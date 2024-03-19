蘇丹紅風暴燒不停引恐慌！台灣民意基金會民調：75%民眾擔心
今年2月至今，辣椒粉、香料粉違法添加蘇丹紅風暴持續擴大，部分知名大廠、連鎖餐廳的食品或調味醬料陸續被驗出違規，雪球愈滾愈大。台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，高達75.7%的受訪者對蘇丹紅辣椒粉食安事件感到擔心，已引發民眾普遍的焦慮和恐慌。
記者呂炯昌／台北報導
台灣民意基金會今日公布民調，當詢問:「最近國內食安事件頻傳，尤其蘇丹紅辣椒粉，相關食品牽連很廣。您會不會擔心自己或家人吃到這些東西?」結果發現：43.2%非常擔心，32.5%還算擔心，17.3% 不太擔心，5.7%一點也不擔心，1.2%沒意見、不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，高達七成六擔心自己或家人吃到蘇丹紅辣椒粉，二成三不擔心。
台灣民意基金會指出，值得注意的是，高達四成三民眾非常擔心，這傳達了一個重要的訊息，那就是，蘇丹紅辣椒粉事件已引發民眾普遍的焦慮和恐慌。
台灣民意基金會指出，本次民調訪問地區：全國；訪問對象:二十歲以上成年人；抽樣方法:市話:自全國住宅部份的電話用戶，以系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話、手機：參照 NCC 公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號；訪問日期:113年3月11日 至113年3月13日；有效樣本:1,090 人(市話完成 762 份、手機完成 328 份)；抽樣誤差:在 95%的信心水準下,約 ± 2.97 個百分點加權方式：依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。