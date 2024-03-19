天氣預報／午後轉乾「越晚越冷」！明後天跌破10度 回暖時間出爐
受到大陸冷氣團影響，今（19）日各地區平地最低氣溫約在攝氏12至18度左右，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今日下午開始，北台灣雨勢會趨緩，但氣溫卻越來越低，明後天（3/20、3/21）清晨，都將出現攝氏10度以下氣溫，週四白天起才會回溫。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面雲系快速通過，北部、東半部有雨，中部山區有零星飄雨，下午起，北台灣率先轉乾，但強冷空氣南下，越晚越冷，中南部氣溫也會下降。今天各地區平地氣溫為，北部攝氏16度降至攝氏10度，中部攝氏12至22度，南部攝氏14至26度，東部攝氏12至23度。
吳德榮提及，明日、週四各地天氣回歸晴朗穩定，白天有陽光還算舒適，但早晚相當寒冷，受冷氣團和「輻射冷卻」影響，清晨部分平地有10度以下的「輻射低溫」。氣象署預報員林定宜則表示，週三深夜至週四清晨是最冷的時段，北台灣低溫普遍只有攝氏11至14度，其它地區低溫則是攝氏15至18度。
週四白天冷氣團逐漸減弱，吳德榮指出，週五至下週一（3/22至3/25）各地晴時多雲，天氣逐日回暖；林定宜也說明，週四北部攝氏12至20度、中部攝氏15至26度、南部攝氏17至27度、花東攝氏15至19度，直到下週一（3/25）之前，各地白天高溫都能超過攝氏20度，中南部甚至能突破攝氏30度，不過日夜溫差相當大，民眾要留意穿搭。