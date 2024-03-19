剩2天！拿坡里「5塊炸雞、大披薩」199元　肯德基5塊炸雞桶餐269

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拿坡里27歲生日慶優惠活動，即將在3月20日結束、只剩倒數2天可以吃，這次可是拿坡里披薩・炸雞店、拿坡里炸雞專賣店同步祭出「
而「拿坡里披薩・炸雞店」還有外帶或內用「大披薩也特價199元」，全口味任選還能現省170元；以及外帶優惠包括現炸脆薯特價40元、
📌肯德基「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元！多加2顆蛋撻「只要36元」
對手肯德基即日起至4月22日，祭出白色情人節6組優惠券，最吸引人的莫過於代碼「40451」可以爽吃「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元（原價407元）現省138元；還有代碼「40558」則是305元開吃「5塊炸雞＋2顆原味蛋撻＋2杯綠茶」，不只對比原價501元等於現省196元，相較40451可是多加2顆蛋撻「只要36元」，蛋撻甜、價格更甜。
這次的節慶優惠雖然比較晚開跑，但適用日期可是拉長到40天，方便消費者慢慢享受下殺55折起的速食優惠；想要划算購買咔拉雞腿堡、紙包雞，也有每套現省百元以上的優惠代碼可使用，像是「40571」花185元吃「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2顆原味蛋撻＋3杯無糖茉莉綠茶(小)」、「40492」232元可吃「咔拉雞腿堡＋美式煙燻卡脆雞堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」、「50401」則是751元開吃「8塊咔拉脆雞＋2個咔拉雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋3顆原味蛋撻＋3顆黑糖白玉Q蛋撻＋百事可樂(瓶)」。