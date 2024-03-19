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剩2天！拿坡里「5塊炸雞、大披薩」199元　肯德基5塊炸雞桶餐269

▲拿坡里2024超狂生日優惠，5塊炸雞、大披薩都下殺199元，促銷活動只剩最後2天到3月20日。對手肯德基也有「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元優惠，而且多加2顆蛋撻「只要36元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里2024超狂生日優惠，5塊炸雞、大披薩都下殺199元，促銷活動只剩最後2天到3月20日。對手肯德基也有「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元優惠，而且多加2顆蛋撻「只要36元」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

炸雞控還不衝！拿坡里2024慶祝27歲生日超狂優惠，5塊炸雞、大披薩都下殺199元，促銷活動只剩最後2天到3月20日，還沒嚐到甜頭的肉肉控們怎麼能忍得住。對手肯德基也有「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」套餐優惠269元，而且多加2顆蛋撻「只要36元」，幫大家一次整理本週必吃優惠。

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📌拿坡里「5塊炸雞、大披薩」199元！倒數2天
拿坡里27歲生日慶優惠活動，即將在3月20日結束、只剩倒數2天可以吃，這次可是拿坡里披薩・炸雞店、拿坡里炸雞專賣店同步祭出5塊炸雞特價199元」超狂優惠，原價290元不只當場現省91元，換算下來相當於「炸雞每塊只要40元」就能開動，實在好划算。

而「拿坡里披薩・炸雞店」還有外帶或內用「大披薩也特價199元」，全口味任選還能現省170元；以及外帶優惠包括現炸脆薯特價40元、香草烤雞翅特價50元、香酥雞塊特價70元，可以一起搭配銅板價大開炸物派對。「拿坡里炸雞專賣店」則有3隻吮指豆乳雞翅特價99元、唰嘴無骨雞塊特價89元同歡。

▲三商巧福牛肉麵披薩一次滿足兩種願望。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里生日慶！「5塊炸雞、大披薩」都只要199元！優惠剩倒數2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌肯德基「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元！多加2顆蛋撻「只要36元」
對手肯德基即日起至4月22日，祭出白色情人節6組優惠券，最吸引人的莫過於代碼「40451」可以爽吃「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元（原價407元）現省138元；還有代碼「40558」則是305元開吃「5塊炸雞＋2顆原味蛋撻＋2杯綠茶」，不只對比原價501元等於現省196元，相較40451可是多加2顆蛋撻「只要36元」，蛋撻甜、價格更甜。

▲雙12購物節開吃划算速食優惠！肯德基驚喜開賣「5炸雞＋4雞塊＋2蛋撻＋2飲料」雙人套餐特價299元；而漢堡王竟然有4樣餐點的個人餐只要99元被挖出，好康折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「5塊炸雞桶＋2杯綠茶」269元！多加2顆蛋撻「只要36元」，白色情人節過後繼續吃優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
這次的節慶優惠雖然比較晚開跑，但適用日期可是拉長到40天，方便消費者慢慢享受下殺55折起的速食優惠；想要划算購買咔拉雞腿堡、紙包雞，也有每套現省百元以上的優惠代碼可使用，像是「40571」花185元吃「8塊上校雞塊＋香酥脆薯(中)＋2顆原味蛋撻＋3杯無糖茉莉綠茶(小)」、「40492」232元可吃「咔拉雞腿堡＋美式煙燻卡脆雞堡＋4塊上校雞塊＋原味蛋撻＋2杯無糖茉莉綠茶(小)」、「50401」則是751元開吃「8塊咔拉脆雞＋2個咔拉雞腿堡＋香酥脆薯(大)＋3顆原味蛋撻＋3顆黑糖白玉Q蛋撻＋百事可樂(瓶)」。

拿坡里超派！5塊炸雞199元、大披薩也199元　狂打必勝客、達美樂

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