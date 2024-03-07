拿坡里超派！5塊炸雞199元、大披薩也199元　狂打必勝客、達美樂

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拿坡里歡慶27歲生日，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用現點現炸「
而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日同慶，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞也特價199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅則是特價99元（原價135元）、
號召民眾註冊或開通「三商i美食卡APP」，可無痛爽拿註冊禮優惠券，憑券到「拿坡里披薩・炸雞」門市，消費滿79元就能兌換「現炸脆薯/紅豆起酥派」一份（價值49元）；會員生日當月還可領取生日禮優惠券，獲得「
📌必勝客：籃球披薩「買一送一」！平日外帶「大披薩199元」
必勝客最新3月5日至3月18日限時推出，「必勝金牌個人披薩」單點99元、套餐124元起；「必勝進球大披薩」單點限時優惠價只要329元，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。同時開賣超狂「必勝應援組」，把「籃球金牌」一起帶回家優惠價399元（原價428元）。活動期間購買必勝客任一大披薩及「必勝金牌個人披薩」，都能獲得全新設計紙盒。
必勝客平日、假日各有指定13吋大披薩優惠！即日起至3月31日，平日週一至週五，超值必勝嗑「7款大披薩199元」優惠，外帶羅勒青蔬、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、夏威夷、美式臘腸、經典三重起司，通通只要199元，其中還包含五辛奶素可食的「經典三重起司」和「羅勒青蔬」，吃葷吃素都划算。
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩188元」延長一週
2024達美樂超強回饋優惠延長一週！達美樂全台190家門市，即日起至3月10日、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元，下殺最高29折、最多現省460元。包括獨家超值四喜、夏威夷、青花彩蔬、皇家白醬彩蔬、超級夏威夷、加州BBQ雞肉，限定6款口味大披薩都只要188元！還可搭配「配料半價」優惠，蝦仁、火腿、鳳梨、蘑菇4款配料任選，加量一份特價35元（原價70元）。
消費滿129元，爽吃「烤雞大拼盤半價265元」，放滿「香酥烤腿排6塊＋香濃可可酥捲4個＋蝴蝶酥3塊」，特價265元就能吃到！當然最後要來個可遇不可求的6吋「黑糖珍珠披薩99元」，甜點也能一起划算收尾。
拿坡里瘋了！5塊炸雞199元、大披薩也199元 狂打必勝客、達美樂