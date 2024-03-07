全家福袋下架倒數！殺紅眼出清「249元➝116元」：比買1送1更便宜

拿坡里超派！5塊炸雞199元、大披薩也199元　狂打必勝客、達美樂

▲拿坡里慶祝27週年生日慶超派優惠，「5塊炸雞199元、大披薩也199元」，狂打必勝客平日「外帶大披薩199元」、達美樂「平假日大披薩都188元」，3大殺紅眼優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里慶祝27週年生日慶超派優惠，「5塊炸雞199元、大披薩也199元」，狂打必勝客平日「外帶大披薩199元」、達美樂「平假日大披薩都188元」，3大殺紅眼優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里2024超派！昨天才剛結束「12塊炸雞428元」，慶祝27週年生日慶，馬上再下殺「5塊炸雞199元」、「大披薩也199元」，狂打必勝客「平日外帶大披薩199元」、達美樂「平假日大披薩都188元」，3大品牌殺紅眼優惠一次整理。

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📌拿坡里「5塊炸雞199元」！「大披薩也199元」
拿坡里歡慶27歲生日，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用現點現炸「5塊炸雞特價199元」，換算下來「炸雞每塊只要40元」；而外帶或內用「大披薩也特價199元」，不只現省170元、而且口味還可以任選。還有現炸脆薯外帶特價40元、香草烤雞翅外帶特價50元、香酥雞塊外帶特價70元等，銅板價美食好康可以一起吃。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里27歲生日慶，超派優惠爽吃「5塊炸雞199元」、「大披薩也199元」。（圖／記者蕭涵云攝）
而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日同慶，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞也特價199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅則是特價99元（原價135元）、唰嘴無骨雞塊更只要89元（原價109元）。

▲本週速食必吃炸雞、披薩優惠一次整理！拿坡里6塊炸雞199元，必勝客、達美樂披薩都半價，麥當勞「5款買一送一」，肯德基、頂呱呱都有隱藏優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「拿坡里披薩・炸雞」、「拿坡里炸雞專賣店」同慶27歲生日，雙雙祭出超派優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
號召民眾註冊或開通「三商i美食卡APP」，可無痛爽拿註冊禮優惠券，憑券到「拿坡里披薩・炸雞」門市，消費滿79元就能兌換「現炸脆薯/紅豆起酥派」一份（價值49元）；會員生日當月還可領取生日禮優惠券，獲得「重乳酪蛋糕」外帶65折優惠，227元就能爽吃（原價350元） ，幫大家一起慶生。

▲月底幫小資族省荷包，必勝客平日大披薩199元、週末「9款大披薩半價」，今優惠最後一天快吃。達美樂更大方簡直中刮刮樂，不分平假日外帶「6款大披薩」只要188元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客籃球披薩「買一送一」！平日外帶「大披薩199元」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：籃球披薩「買一送一」！平日外帶「大披薩199元
必勝客最新3月5日至3月18日限時推出，「必勝金牌個人披薩」單點99元、套餐124元起；「必勝進球大披薩」單點限時優惠價只要329元，外帶可享大披薩「買一送一」、外送「買大送小」650元起優惠。同時開賣超狂「必勝應援組」，把「籃球金牌」一起帶回家優惠價399元（原價428元）。活動期間購買必勝客任一大披薩及「必勝金牌個人披薩」，都能獲得全新設計紙盒。

必勝客平日、假日各有指定13吋大披薩優惠！即日起至3月31日，平日週一至週五，超值必勝嗑「7款大披薩199元」優惠，外帶羅勒青蔬、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、夏威夷、美式臘腸、經典三重起司，通通只要199元，其中還包含五辛奶素可食的「經典三重起司」和「羅勒青蔬」，吃葷吃素都划算。

▲達美樂即起至3月17日，精選6種口味外帶大披薩一個只要188元，加碼火腿、鳳梨、蝦仁、蘑菇4款配料，加量只要半價35元。（圖／達美樂提供）
▲達美樂不分平假日外帶「6款大披薩188元」延長一週。（圖／達美樂提供）
📌達美樂：不分平假日外帶「6款大披薩188元」延長一週
2024達美樂超強回饋優惠延長一週！達美樂全台190家門市，即日起至3月10日、不分平假日，外帶「6款大披薩」只要188元下殺最高29折、最多現省460元。包括獨家超值四喜、夏威夷、青花彩蔬、皇家白醬彩蔬、超級夏威夷、加州BBQ雞肉，限定6款口味大披薩都只要188元！還可搭配「配料半價」優惠，蝦仁、火腿、鳳梨、蘑菇4款配料任選，加量一份特價35元（原價70元）。

消費滿129元，爽吃「烤雞大拼盤半價265元」，放滿「香酥烤腿排6塊＋香濃可可酥捲4個＋蝴蝶酥3塊」，特價265元就能吃到！當然最後要來個可遇不可求的6吋「黑糖珍珠披薩99元」，甜點也能一起划算收尾。

拿坡里瘋了！5塊炸雞199元、大披薩也199元　狂打必勝客、達美樂

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