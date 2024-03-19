王品3大鐵板燒送優惠！身份證中「9」送雞腿　夏慕尼請吃整尾龍蝦

我是廣告 請繼續往下閱讀
王品集團慶祝就饗鐵板燒開幕滿一週年，推出對中身份證加菜優惠！即日起至4月20日，平日到全台夏慕尼用餐，出示身份證上有數字「9」或文字「九」或「玖」任一個，消費2客單人套餐，就贈送「椒鹽雞腿丁」1份幫加菜。
4月30日前，到就饗鐵板燒內用任1客套餐，還可現場參加「抓周」遊戲，人人有獎，爽抽「香煎日本北海道干貝」、「極鮮海味蛋捲」等豐富贈菜券。
📌hot 7：拍照打卡免費吃「辣炒海瓜子」
而hot 7更大方，春季以六、七年級生熟悉的經典港片為靈感，實現「我想請你去吃辣椒炒海瓜子」知名台詞。只要4月15日前，不分平假日到hot 7消費2客套餐，完成社群拍照打卡並標註「#辣個海味」指定任務，就能免費招待吃「辣炒海瓜子」1份。
📌夏慕尼：身份證對中「LOVE520」任2碼！請吃波士頓龍蝦
夏慕尼新香榭鐵板燒則於即日起至4月30日，平日內用2客套餐，出示身份證對中「LOVE520」任2碼（英文、數字都適用），就能獲得免費贈送的「波士頓龍蝦」1整尾（價值1200元）。
擁有就饗鐵板燒、hot 7、夏慕尼新香榭鐵板燒的王品集團，提供消費者中價位及平價鐵板燒選擇，各自受不同消費族群擁護，搶攻年輕族群、上班族的「就饗鐵板燒」，主攻單人海陸套餐，價格親民還能享受飲料、冰品自助吧吃到飽；平價供應原塊牛排鐵板燒的「hot 7」，更鎖定台灣民眾熱愛的日韓口味，推出新主餐豐富菜單選擇，時蔬、湯品、主食、甜點等7品套餐最低259元起，相當有競爭力。
更不用說受封「約會聖地」名號的「夏慕尼新香榭鐵板燒」，澎湃法式鐵板燒餐點物有所值，還能享受主廚精緻烹製與擺盤的過程，根據業者統計，夏慕尼有高達4成顧客為情侶用餐需求，圈粉無數。近期更陸續重新整裝台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店，打造令人眼睛為之一亮的全新店裝，高雄五福店也預計於5月上旬重新開幕，難怪吸引民眾一再造訪。