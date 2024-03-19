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台積電確認進駐嘉義科學園區！太保預售大樓每坪破30萬　在地驚呆

▲台積電證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，第一座將在今年5月動工，預計2028年量產。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，第一座將在今年5月動工，預計2028年量產。（圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電（2330）昨（18）天證實將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，第一座預計今年5月動工，2028年量產。事實上，早在台積電設廠嘉義科學園區只是傳聞時，房價已全面瘋漲超過1成，隨著確認申請用地等消息愈漏愈多，太保市舊大樓每坪已翻倍超過20萬元，預售屋開價更是每坪超過30萬元，令人咋舌，在地民眾大嘆「早已看不到房價車尾燈」。

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根據《樂居網》資料顯示，嘉義縣太保市的「嘉義高鐵特區」，近一年房價漲幅12.49%，平均每坪成交單價為28.37萬元。區域目前尚未發展完全，但道路規劃整齊寬闊，鄰近高鐵站有全台一日生活圈優勢，華泰Outlet預計2028年進駐營運。如今台積電也確定要來嘉義科學園區設廠，相當具發展潛力。

「軌道經濟學」是房市不敗定律，嘉義科學園區離嘉義高鐵站只有5分鐘車程，距國道一號水上交流道車程以只要15分鐘。當地房仲指出，緊鄰嘉義科學園區的嘉義高鐵特區，目前唯一落成的遠雄國寶社區，屋齡7年，從2014年10月間每坪平均約13、14萬，如今有64坪景觀3房戶開價1880萬元求售，每坪單價逼近30萬元。

▲嘉義高鐵特區屋齡7年新古屋，如今開價近30萬元求售。（圖／翻攝591房屋網）
▲嘉義高鐵特區屋齡7年新古屋，如今開價近30萬元求售。（圖／翻攝591房屋網）
而上月動土的「Ai世界城」，由清景麟建設攜手泰嘉建設、白天鵝建設機構三強聯手推案，基地面積近5200坪，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，引進日本住友制震、日系書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」社區選書等，主打2-3房小坪數首購，開價約在每坪35萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前朴子市的大樓新案還在單坪2字頭，相比太保市已有一個字頭的價差，總價帶則在500~900萬元，太保市的新案平均總價也已攀上千萬元，比價、外溢效益都不言可喻。

陳炳辰認為，在台積電話題帶動，周邊產業園區的住宅需求，有意複製其他園區房市效益的外地投資客也對嘉義躍躍欲試，熱況確屬可期。而知名投資客帥過頭則認為，台積電進駐嘉義科學園區不只帶動太保市房價飆漲，而是「整個嘉義縣都飛漲」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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