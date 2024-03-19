台積電確認進駐嘉義科學園區！太保預售大樓每坪破30萬　在地驚呆

我是廣告 請繼續往下閱讀
「軌道經濟學」是房市不敗定律，嘉義科學園區離嘉義高鐵站只有5分鐘車程，距國道一號水上交流道車程以只要15分鐘。當地房仲指出，緊鄰嘉義科學園區的嘉義高鐵特區，目前唯一落成的遠雄國寶社區，屋齡7年，從2014年10月間每坪平均約13、14萬，如今有64坪景觀3房戶開價1880萬元求售，每坪單價逼近30萬元。
而上月動土的「Ai世界城」，由清景麟建設攜手泰嘉建設、白天鵝建設機構三強聯手推案，基地面積近5200坪，規劃地上15層，地下2層，三大棟含801戶住家及17戶店面，引進日本住友制震、日系書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」社區選書等，主打2-3房小坪數首購，開價約在每坪35萬元。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前朴子市的大樓新案還在單坪2字頭，相比太保市已有一個字頭的價差，總價帶則在500~900萬元，太保市的新案平均總價也已攀上千萬元，比價、外溢效益都不言可喻。
陳炳辰認為，在台積電話題帶動，周邊產業園區的住宅需求，有意複製其他園區房市效益的外地投資客也對嘉義躍躍欲試，熱況確屬可期。而知名投資客帥過頭則認為，台積電進駐嘉義科學園區不只帶動太保市房價飆漲，而是「整個嘉義縣都飛漲」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。