大鼎活蝦餐廳用非法蘇打粉！蝦餅、蝦捲遭下架 食藥署重罰144萬
衛福部食藥署今（19）日公布「112年乾製水產食品製造業稽查專案執行結果」資訊，其中台中市的大鼎活蝦餐廳，因為使用未經食藥署核可的蘇打粉，遭2度開罰、累計裁處144萬，且其蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等都遭到封存、下架處理。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，這次專案共計查核65家、抽查140件產品標示及抽驗90件水產原料或成品，其中1家未投保產品責任保險、1家電子申報複查不合格、7家未設置核備衛生管理人員、2家查獲貯存逾期食品原料、1家HACCP複查不合格、1家使用未經許可之添加物及2件產品標示不符規定，以上不符規定事項，轄管衛生局皆已依法處辦。
針對裁罰金額較高的廠商，食藥署副署長林金富表示，連鎖餐飲業者大鼎活蝦餐廳經HACCP複查不合格，且複查時仍有部分未符合規定，因此開罰新臺幣48萬元整，另因為該餐廳未經許可之添加物（蘇打粉），並用於大鼎蝦餅、調味蝦仁包及蝦捲炸粉等，現場封存相關產品並責令業者下架回收，裁處新臺幣96萬元。
林金富解釋，雖蘇打粉可作為食品添加物使用，但該餐廳所使用的蘇打粉沒有經過食藥署的食品添加物，考量該業者資本額落在6萬到2億元區間，並設有連鎖店，照裁罰基準算出來是96萬元。