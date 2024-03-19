築間酸菜魚首度開放加盟！祭3600萬元大紅包、保障年毛利888萬
台北國際連鎖加盟大展今（22）日登場，築間興櫃後首場加盟展推出「築間酸菜魚」首度開放加盟，現已在基隆、高雄、新北、香港銅鑼灣成功開出四家直營分店，2024年初更進軍海外插旗香港銅鑼灣。築間表示，總部提供創業夥伴發展事業支援的一條龍服務作為後盾，在台北加盟展除了推出加盟展限定現折90萬的加盟優惠方案，更提供保證年毛利888萬，協助創業夥伴完成創業夢想。
記者許若茵／台北報導
2024台北國際連鎖加盟展中，築間餐飲集團分享，推出旗下「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」及「築間酸菜魚」加盟方案，祭出每日限量現折70萬元優惠，最高更可享現折90萬元優惠，依創業夥伴需求規劃出經典、精裝、旗艦三種版本，保障年毛利由488萬最高可到1088萬；另外，初登場的「築間酸菜魚」則有22席次與42席次兩種方案，加盟展場優惠價現折90萬，最低可以350萬成功簽約，並保障年毛利高達888萬元/年。
築間餐飲集團說明，自2018年開放加盟體制以來，擁有「七年」完整的加盟體制及經驗，從加盟申請、實測估價、正式簽約、工程施作、教育訓練、開業準備等完整開業營運前準備，大幅度縮短許多首次踏入餐飲業夥伴的摸索期，完善的加盟流程規劃，讓加盟主無後顧之憂，開業後並有總部各專業部門為後盾，如加盟輔導處、教育訓練部、營運考核部、採購物流處等一條龍式輔導，協助加盟主快速上手。面對餐飲業面臨缺工窘境，集團2020年即導入數位顧客經營系統，透過後台大數據分析進一步了解、掌握顧客的消費習慣及喜好，轉化為更有效營運管理，進而大幅減緩人力缺工壓力。
築間餐飲集團自2023年12月底迄今陸續開出3個全新品牌及海外首間分店，截至目前為止集團旗下共計9大品牌，品牌橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽五大餐飲類別，第二季在台北、台中將有兩個全新品牌誕生。海外部分，將再有兩個品牌插旗香港。日本則按原定計畫在今年下半年度插旗大阪成為東北亞首家分店。進一步擴大海內外事業版圖，挹注集團新動能，目標帶動營收及獲利同步成長、再創新高。