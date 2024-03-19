必勝客6款大披薩199元！海陸雙拼比買1送1便宜 抗達美樂全新菜單
不讓達美樂昨日開賣全新菜單專美於前，必勝客今（19）日也急著宣告平日外帶6款13吋大披薩199元，還首推雙拼大披薩「海陸總動員」適用於外帶「買大送大」，但一上市就下殺優惠239元，可是比買1送1還便宜，打算力抗達美樂升級復活的「極致干貝海鮮」披薩299元優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
快到月底要省錢，必勝客優惠再幫大家複習一遍，即日起至3月29日，限定地區平日外帶「6款13吋大披薩只要199元」，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸都是200元有找的划算價格，可上官網或PK APP查詢適用範圍。另有「Hot三小飽飽餐」開吃2個小披薩＋Hot燒小拼盤」540元；不限平假日、不限外送外帶的「3個大披薩888元」優惠。
還全新首推必勝客「海陸總動員」雙拼大披薩，肉肉控必吃手撕豬搭配培根、燻雞肉，佐上BBQ醬與莫札瑞拉起司；另一半則以花枝、新鮮蛤蜊搭配獨特濃香咖哩底醬，海鮮控也能有得吃。新品上市雖然適用於外帶「買大送大」，但必勝客竟直接給出即日起至3月29日，平日外帶13吋「雙拼大披薩－海陸總動員」下殺239元優惠，還可免費升級薄脆餅皮，再現省35元，根本比買一送一還划算。
而全新菜單改版大升級的達美樂，端出復活成每片都吃得到干貝及大白蝦的「極致干貝海鮮」，即日起至4月21日，外帶「極致干貝海鮮」大披薩，嚐鮮價只要299元；同為招牌的「金鑽夏威夷」則使用台灣小農栽種的在地金鑽鳳梨入饌。
這次台灣達美樂全新改版升級，誠意滿滿給出「與台灣小農10款在地食材合作」、「超過15款全新披薩口味」兩大變化，大幅捨棄過去使用的罐頭食品，食材升級金鑽鳳梨、干貝、雲林產杏鮑菇、新鮮番茄、小農洋蔥、國產雞肉、台畜火腿等，並將原本33款披薩精整省下25款口味，改變整體菜單佔比高達9成。