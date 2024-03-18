達美樂夏威夷披薩改版！海鮮升級「每片有干貝」殺299元：菜單曝

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達美樂CEO Ben直言，台灣達美樂全新改版升級，聚焦「與台灣小農10款在地食材合作」、一舉推出「超過15款全新披薩口味」兩大亮點。Ben有感而發地表示，「台灣明明就有這麼好吃的新鮮鳳梨」，原本夏威夷披薩卻使用來自泰國的罐頭鳳梨，如今正式啟用台灣金鑽鳳梨升級推出「金鑽夏威夷」披薩。
達美樂更大幅捨棄過去常用的罐頭食品，除了金鑽鳳梨，還升級使用干貝、雲林產杏鮑菇、新鮮番茄、小農洋蔥、國產雞肉、台畜火腿等，將原本33款披薩精整為25款口味，升級後的全新食材於整體菜單佔比約為9成。
而海鮮披薩也與業界產品做出差異化，全新改版為「極致干貝海鮮」，放入8顆干貝、搭配每隻重量比過往重2.5倍的印度洋大白蝦，及新鮮洋蔥、營養菠菜、蟹味條並融合披薩醬，不用等到過年，天天都能吃到「每片披薩上有干貝及白蝦」，即日起至4月21日，外帶「極致干貝海鮮」大披薩，嚐鮮價只要299元；更有乳酪風味的「極致白醬干貝海鮮」可選。過去不少人喜愛的「海鮮戀人四喜」披薩，現今則推薦可改吃「招牌海鮮四喜」口味。
這波全新菜單同樣分為經典、招牌、極致、黃金四大系列，並同步推出16吋巨無霸超大尺寸披薩作為常態商品，相較於直徑約29.21cm的大披薩可滿足2～3人享用，16吋約直徑40.64cm的巨無霸披薩，則適合4～6人共享；全新副食也推出青花椒雞塊、鹽酥杏鮑菇、紫薯地瓜球等選擇。優惠套餐的部分，因應食材升級將3個大披薩699元調整為「3個大披薩799元」，並新增499元、599元套餐組合。
為回饋消費者，台灣達美樂將自3月20日至5月14日連續8週，於官方臉書粉絲團祭出1000顆「達美樂極致系列披薩」周周抽、周周送活動。另外，因達美樂停賣夏威夷披薩、海鮮披薩引起關注，對手必勝客撿到槍趁勢推出超值「夏威夷大披薩199元」限時限店優惠，還有「3個披薩888元」限定好康；而拿坡里也不甘示弱，提醒3月20日前正值27歲生日慶，外帶、內用大披薩或5塊炸雞都只要199元優惠。