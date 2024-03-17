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3月吃雞優惠！肯德基7塊炸雞299元　拿坡里大披薩、炸雞都199元

▲3月吃雞優惠鎖定肉肉控最愛炸雞折扣，肯德基7塊炸雞299元，拿坡里大披薩、5塊炸雞都199元；加碼麥當勞4塊麥克雞塊買一送一、漢堡王4塊雞塊也買一送一都一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3月吃雞優惠鎖定肉肉控最愛炸雞折扣，肯德基7塊炸雞299元，拿坡里大披薩、5塊炸雞都199元；加碼麥當勞4塊麥克雞塊買一送一、漢堡王4塊雞塊也買一送一都一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

3月吃雞優惠別放過！肉肉控最愛的炸雞折扣來了，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理肯德基「7塊炸雞299元」隱藏優惠，拿坡里大披薩、5塊炸雞都199元；加碼整理麥當勞4塊麥克雞塊「買一送一」、漢堡王4塊雞塊也「買一送一」。

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📌肯德基「40599」限店優惠代碼「7塊炸雞299元」！6組優惠券吃到4月
肯德基即日起至3月31日推出限時限店炸雞優惠，輸入優惠代碼「40599」爽吃「7塊炸雞299元」，相當於每塊肯德基炸雞只要約42元，就能划算吃一波。

提醒大家，指定店家為北部：桃園八德、台北台大、新北鶯歌、內湖金龍、台北東湖三、新莊輔大、台北石牌二、新竹清大、新竹湖口、士林文昌、桃園高鐵、台北南京東三；中部：台中崇德、台中站前、台中福星、台中文心二、西屯家樂福、台中中清、台中文心三、彰化花壇、台中公益；南部：高雄瑞隆、高雄鼎中、台南成大、新營復興、台南佳里；東部：宜蘭礁溪。

▲雙12購物節開吃划算速食優惠！肯德基驚喜開賣「5炸雞＋4雞塊＋2蛋撻＋2飲料」雙人套餐特價299元；而漢堡王竟然有4樣餐點的個人餐只要99元被挖出，好康折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基「40599」限店優惠代碼「7塊炸雞299元」。（圖／記者蕭涵云攝）
即日起至4月22日，還有6組優惠券划算爽吃炸雞、蛋撻、咔拉雞腿堡、紙包雞，優惠下殺55折起，每個套餐都現省至少百元以上。
◾️40451：「咔拉脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」269元（原價407元）現省138元
◾️40558：「咔拉脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」305元（原價501元）現省196元
◾️​​​​​​40571：「上校雞塊 x 8＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 3」185元（原價335元）現省150元
◾️40492：「咔拉雞腿堡＋美式煙燻卡脆雞堡＋上校雞塊 x 4＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」232元（原價372元）現省140元
◾️50401：「咔拉脆雞 x 8＋咔拉雞腿堡 x 2＋香酥脆薯(大)＋原味蛋撻 x 3＋黑糖白玉Q蛋撻 x 3＋百事可樂(瓶)」751元（原價1187元）現省436元享外送

▲拿坡里感恩節超殺優惠！「6塊雙饗炸雞桶」211元、2桶12塊炸雞下殺399元，攜手三商巧福推出的「原汁牛肉麵披薩」上市也有199元好康可以吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里27周年慶，5塊炸雞199元、大披薩也199元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里「5塊炸雞199元」！大披薩也199元
拿坡里歡慶27歲生日，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用都能享有5塊炸雞199元」特價，換算成「每塊炸雞才40元」；而且「任選大披薩也特價199元」，無論外帶或內用都可享優惠喔。

而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅特價99元（原價135元）、唰嘴無骨雞塊89元（原價109元），實現炸雞自由。

▲麥當勞多款餐點「買一送一」、還有「加1元多一件」！2024麥當勞甜心卡「買A送B」一整年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP麥克雞塊「買一送一」、門市則是麥克雞塊「加1元多一件」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌麥當勞APP雞塊「買一送一」！門市雞塊「加1元多一件」
麥當勞APP本週隱藏優惠，今3月17日最後一天有4塊麥克雞塊「買一送一」優惠券，相當於爽吃「麥克雞塊買4送4」！同時還有「單點火腿蛋堡送薯餅」、「單點勁辣雞腿堡送小薯」。提醒大家，上述皆不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

沒有麥當勞APP也沒關係，現在到3月26日前，門市都能爽吃2024龍年開春優惠券」，8款飲料「買一送一」，大薯、6塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條都有「加1元多一件」；歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，也有大薯、6塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條、或經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。

▲漢堡王正面對決麥當勞大麥克，3月華堡套餐「最多現折90元」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王春季狂歡優惠券，也有4塊雞塊「買一送一」。（圖／漢堡王提供）
📌漢堡王12款「買一送一」！華堡套餐「最高現折90元」
漢堡王即日起吃到3月28日祭出「春季狂歡優惠券」，從雞塊、薯條(中)、辣薯球(中)、洋蔥圈(小)到中杯飲料，共12款餐點通通「買一送一」；個人套餐划算99元起，舉凡「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元。

即日起至4月15日，漢堡王華堡月再推出招牌華堡套餐「最高現折90元」優惠，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「現折90元」，原味或辣味都有優惠。

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