全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

麥當勞「麥克雞塊買4送4」！買一送一隱藏優惠一次看　早餐送薯餅

▲麥當勞不只2024優惠券爽吃大薯、OREO冰炫風「加1元多一件」；本週APP買一送一隱藏優惠，開吃「麥克雞塊買4送4」！還有早餐送薯餅。漢堡王華堡套餐「現折90元」拚大麥克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞不只2024優惠券爽吃大薯、OREO冰炫風「加1元多一件」；本週APP買一送一隱藏優惠，開吃「麥克雞塊買4送4」！還有早餐送薯餅。漢堡王華堡套餐「現折90元」拚大麥克。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞超派！現在不只有「2024龍年開春優惠券」爽吃大薯、OREO冰炫風「加1元多一件」；本週麥當勞APP還偷偷上架「買一送一」隱藏優惠，划算開吃「麥克雞塊買4送4」！還有早餐送薯餅、單點麥香魚送小薯等好康一次看。漢堡王也拚了！3月華堡月大回饋，套餐最多「現折90元」正面對決無敵大麥克。

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📌麥當勞APP：麥克雞塊「買4送4」！早餐送薯餅
麥當勞APP即日起至3月17日，單點4塊麥克雞塊可享「買一送一」優惠，相當於爽吃「麥克雞塊買4送4」！同時還有「單點火腿蛋堡送薯餅」早餐加菜好康。

即日起至3月12日還有「單點麥香魚送小薯」，即日起至3月15日則有「買大麥克套餐送小玉米湯」等加碼隱藏優惠。提醒大家，上述皆不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。

▲麥當勞APP麥克雞塊「買4送4」！早餐送薯餅。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞APP麥克雞塊「買4送4」！早餐送薯餅。（圖／翻攝自麥當勞APP）
📌麥當勞「買一送一」！雞塊、大薯「加1元多一件」
即日起至3月26日開吃2024龍年開春優惠券」，開喝8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。

歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。

▲2月17日今年唯一補班日，開喝咖啡、手搖飲料優惠一次整理超過10家，星巴克、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、翰林茶館、黑沃、日出茶太都「買一送一」；五桐號「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞超殺折扣「2024龍年開春優惠券」吃起來。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：3月華堡套餐「最多現折90元」拚大麥克
漢堡王正面對決麥當勞無敵大麥克也拚了！3月華堡月大回饋，即日起至4月15日至全門市臨櫃或官網預訂點餐，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「現折90元」，超殺降肉優惠。

提醒大家，建議使用官網預訂，外帶更方便；不適用於兒童樂園、機場及科技廠內店；Uber Eats/熊貓外送平台恕不適用；優惠不併用。

▲漢堡王正面對決麥當勞大麥克，3月華堡套餐「最多現折90元」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王正面對決麥當勞大麥克，3月華堡套餐「最多現折90元」。（圖／漢堡王提供）

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