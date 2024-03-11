麥當勞「麥克雞塊買4送4」！買一送一隱藏優惠一次看　早餐送薯餅

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞APP即日起至3月17日，單點4塊麥克雞塊可享「買一送一」優惠，相當於爽吃「麥克雞塊買4送4」！同時還有「單點火腿蛋堡送薯餅」早餐加菜好康。
即日起至3月12日還有「單點麥香魚送小薯」，即日起至3月15日則有「買大麥克套餐送小玉米湯」等加碼隱藏優惠。提醒大家，上述皆不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌麥當勞「買一送一」！雞塊、大薯「加1元多一件」
即日起至3月26日開吃「2024龍年開春優惠券」，開喝8款飲料「買一送一」，6塊麥克雞塊、大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條都「加1元多一件」；超爽大餐四件組起回歸，雙人早餐「豬肉滿福堡系列」159元起，雙人共享套餐209元起。
歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，則有大薯、6塊麥克雞塊、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
📌漢堡王：3月華堡套餐「最多現折90元」拚大麥克
漢堡王正面對決麥當勞無敵大麥克也拚了！3月華堡月大回饋，即日起至4月15日至全門市臨櫃或官網預訂點餐，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「現折90元」，超殺降肉優惠。
提醒大家，建議使用官網預訂，外帶更方便；不適用於兒童樂園、機場及科技廠內店；Uber Eats/熊貓外送平台恕不適用；優惠不併用。