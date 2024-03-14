白色情人節麥當勞、漢堡王買一送一！必勝客、拿坡里199優惠一覽

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麥當勞不只即日起至3月26日爽吃「2024龍年開春優惠券」，8款飲料「買一送一」，大薯、6塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條都有「加1元多一件」；歡樂送網路訂餐，輸入優惠碼「1FOR1」，也有大薯、6塊麥克雞塊、OREO冰炫風、金黃地瓜條、或經典美式咖啡(冰/熱)「加一元多一件」（6選1）優惠。
本週麥當勞APP隱藏優惠，即日起至3月17日，加碼4塊麥克雞塊「買一送一」、等於開吃「麥克雞塊買4送4」！即日起至3月15日還有「買大麥克套餐送小玉米湯」、「OREO草莓冰炫風」特價65元等限定好康。提醒大家，上述皆不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
昨天更開賣划算一整年的「2024麥當勞甜心卡」，40週年限定版請出童年四大天王，共有麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊4款卡面，「買A送B」優惠不限次數吃到2025年
📌漢堡王12款「買一送一」！華堡套餐「最高現折90元」
漢堡王「春季狂歡優惠券」即日起吃到3月28日，包括雞塊、薯條(中)、辣薯球(中)、洋蔥圈(小)到中杯飲料，大方推出12款「買一送一」；開吃划算個人套餐99元起，「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」都是99元吃飽菜單。
即日起至4月15日，漢堡王華堡月還祭出招牌華堡套餐「最高現折90元」優惠，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「最高現折90元」，而且原味或辣味都適用優惠，層層降肉吃起來。
📌必勝客白色情人節「粉愛你花圈披薩」199元！平日7款大披薩也199
必勝客3月14日白色情人節，獵奇推出「粉愛你花圈披薩」，「粉紅熔岩芝心圈圈」搭配一朵朵「臘腸玫瑰花」，撒上滿滿玫瑰風味粉及糖粉，餅皮外酥內軟、起司和臘腸鹹香帶有微甜玫瑰香氣，單點優惠價199元，即日起限時限量販售至3月17日。
而且必勝客平日也有指定13吋大披薩優惠！超值必勝嗑外帶「7款大披薩199元」優惠，即日起限定週一至週五開吃到3月31日，包括羅勒青蔬、日式照燒雞、四小福、黃金咖哩海鮮、夏威夷、美式臘腸、經典三重起司共7款口味都是199元，吃五辛奶素的民眾可選「經典三重起司」和「羅勒青蔬」。
📌拿坡里「5塊炸雞199元」！大披薩也199元
拿坡里過27歲生日、也陪大家一起慶祝白色情人節，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用都能享有「
而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞特價199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅特價99元（原價135元）、
📌肯德基隱藏優惠代碼「13768」！268元開吃「5塊炸雞桶＋2可樂」
肯德基雖然沒有為白色情人節推出特別活動，但《NOWnews今日新聞》為大家挖出隱藏優惠，即日起至7月31日，輸入優惠代碼「13768」，就能爽吃「5塊炸雞桶＋2杯百事可樂(小)」特價268元（原價407元），划算省下139元！飲料不只有可樂，也可以選七喜、立頓檸檬風味紅茶或冰無糖綠茶。提醒大家，台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用；如遇連續或特殊節慶（母親節等假期）將暫停使用；不適用外送；優惠不併用。
📌TGI FRIDAYS按讚「免費吃南美醬醬好半雞」
TGI FRIDAYS星期五餐廳，3月14日白色情人節當天，消費滿1000元，同時按讚追蹤TGI FRIDAYS官方FB、IG，就免費贈送「南美醬醬好半雞」一份，相當於現賺690元。提醒大家，同一帳號僅限贈送一份；贈送品項內用及外帶均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
📌德州牛排Texas Roadhouse親親「牛排第二客半價」
全台德州牛排Texas Roadhouse，3月14日白色情人節當天，點購8oz.火烤德州牛排，且同桌客人親吻3秒鐘，可享8oz.火烤