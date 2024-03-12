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肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼！拚拿坡里5塊炸雞桶199

▲肉肉控白色情人節爽吃炸雞優惠！肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼，力拚拿坡里「5塊炸雞桶199元」好康，吃雞優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肉肉控白色情人節爽吃炸雞優惠！肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼，力拚拿坡里「5塊炸雞桶199元」好康，吃雞優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肉肉控白色情人節爽吃炸雞優惠！肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼被挖出，力拚拿坡里「5塊炸雞桶199元」好康，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理吃雞優惠。

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📌肯德基「5塊炸雞桶＋2可樂」268元！隱藏優惠代碼「13768」
肯德基即日起至7月31日，輸入隱藏優惠代碼「13768」，爽吃「5塊炸雞桶+2杯百事可樂(小)」只要268元（原價407元），現省139元！飲料還可更換成七喜、立頓檸檬風味紅茶、或冰無糖綠茶。收藏起來慢慢吃到暑假，完全是吃雞肉肉控佛心回饋。

提醒大家，台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用；如遇連續或特殊節慶（母親節等假期）將暫停使用；不適用外送；優惠不併用。

▲肯德基「13768」隱藏優惠代碼，爽吃「5塊炸雞桶＋2可樂」268元。（圖／翻攝自肯德基官網）
▲肯德基「13768」隱藏優惠代碼，爽吃「5塊炸雞桶＋2可樂」268元。（圖／翻攝自肯德基官網）
📌拿坡里「5塊炸雞199元」！「大披薩也199元」
歡慶27歲生日，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用現點現炸「5塊炸雞特價199元」，相當於「每塊炸雞只要40元」；外帶或內用「大披薩也特價199元」，口味自由任選還能現省170元。並有現炸脆薯外帶特價40元、香草烤雞翅外帶特價50元、香酥雞塊外帶特價70元等，銅板價美食好康可以一起吃。

而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞特價199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅則是特價99元（原價135元）、唰嘴無骨雞塊更只要89元（原價109元）。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里27歲生日祭出「5塊炸雞199元」、「大披薩也199元」特價優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

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