肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼！拚拿坡里5塊炸雞桶199
肉肉控白色情人節爽吃炸雞優惠！肯德基「5炸雞+2可樂」268元隱藏優惠代碼被挖出，力拚拿坡里「5塊炸雞桶199元」好康，《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理吃雞優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
📌肯德基「5塊炸雞桶＋2可樂」268元！隱藏優惠代碼「13768」
肯德基即日起至7月31日，輸入隱藏優惠代碼「13768」，爽吃「5塊炸雞桶+2杯百事可樂(小)」只要268元（原價407元），現省139元！飲料還可更換成七喜、立頓檸檬風味紅茶、或冰無糖綠茶。收藏起來慢慢吃到暑假，完全是吃雞肉肉控佛心回饋。
提醒大家，台大卓越餐廳、桃園高鐵數位旗艦餐廳、新竹湖口餐廳不適用；如遇連續或特殊節慶（母親節等假期）將暫停使用；不適用外送；優惠不併用。
📌拿坡里「5塊炸雞199元」！「大披薩也199元」
歡慶27歲生日，「拿坡里披薩・炸雞」即日起至3月20日，外帶或內用現點現炸「5塊炸雞特價199元」，相當於「每塊炸雞只要40元」；外帶或內用「大披薩也特價199元」，口味自由任選還能現省170元。並有現炸脆薯外帶特價40元、香草烤雞翅外帶特價50元、香酥雞塊外帶特價70元等，銅板價美食好康可以一起吃。
而「拿坡里炸雞專賣店」也同慶生日，即日起至3月20日，外帶或內用「5塊炸雞特價199元」（原價290元）、3隻吮指豆乳雞翅則是特價99元（原價135元）、唰嘴無骨雞塊更只要89元（原價109元）。