肉肉控衝了！FRIDAYS沙朗牛排「買一送一」 白色情人節親親半價
3月14日白色情人節即將到來，還沒計畫好的另一半這篇要收藏！TGI FRIDAYS沙朗牛排「買一送一」、按讚送南美醬醬好半雞；親親可享 Texas Roadhouse德州牛排「第二客半價」。浪漫約會還可造訪王品旬嚐精緻鍋物，全新春季限定菜單推出季節限定加購花旬鰤魚珠寶盒，加碼3、4、5月壽星出示身份證，消費滿額送生日禮金、抽獎JOY COLORi鑽石項鍊，使用王品瘋美食APP加碼抽中華航空機票。
記者蕭涵云/綜合報導
📌白色情人節TGI FRIDAYS沙朗牛排「買一送一」！按讚「免費吃南美醬醬好半雞」
TGI FRIDAYS 星期五美式餐廳，即日起至3月29日每週五，至中壢/美麗華/市政/環球/夢時代/古亭/信義/華泰/台南新天地/台茂/松高/SKM Park/裕隆城餐廳；即日起至5月31日每週五，至英才/林森/竹北餐廳，點購沙朗牛排（售價800元）可享「買一送一」。提醒大家，每桌每次至多買二送二；本優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
3月14日白色情人節當天，至全台TGI FRIDAYS餐廳，消費滿1000元，同時按讚追蹤TGI FRIDAYS官方FB、IG「免費贈送南美醬醬好半雞」一份（售價690元）。提醒大家，同一帳號僅限贈送一份；贈送品項內用及外帶均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
📌Texas Roadhouse白色情人節親親！火烤德州牛排「第二客半價」
3月14日白色情人節當天，至全台Texas Roadhouse點購8oz.火烤德州牛排，同桌客人親吻3秒鐘，可享「8oz.火烤德州牛排第二客半價」。提醒大家，本優惠組合（含優惠之品項）內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；優惠不併用。
📌王品旬嚐精緻鍋物寵3、4、5月壽星！送生日禮金、抽鑽石項鍊、華航機票
浪漫約會還可造訪王品旬嚐精緻鍋物，在日式雅緻空間內享受「管家桌邊服務」，大啖日本和牛與華麗海鮮珠寶盒，從食材入鍋涮煮，到海鮮去殼、玉米去梗及湯底煮粥等，全程免動手就能品嚐。
全新春季限定菜單「春旬慶典。春漾套餐」新上市，推出季節限定加購「花旬鰤魚珠寶盒」等限定菜色。加碼3、4、5月壽星出示身份證，內用消費結帳總金額滿1000元，可享生日禮金120元回饋，可累贈、最高上限折抵1200元；當月壽星款待「爆卵海膽馬丁尼」乙份（價值748元）；凡內用消費還可獲得春旬慶典刮刮卡乙張，有機會抽中價值23000元的最大獎「JOY COLORi鑽石項鍊」；使用王品瘋美食APP結帳再抽中華航空指定航點機票。