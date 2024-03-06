涮乃葉、肉多多最大對手復活了！499元飽到吐　內行改吃「這間」

便宜機票又促銷！日本機票「來回含稅6910元」　虎航全航線88折起

▲台北旅展結束繼續搶便宜機票！易遊網線上旅展「龍來Buy旅遊節」促銷優惠，日本福岡機票「來回含稅6910元起」、飛東京只要8773元起，台灣虎航全航線88折起一次整理。（圖／易遊網提供）
▲台北旅展結束繼續搶便宜機票！易遊網線上旅展「龍來Buy旅遊節」促銷優惠，日本福岡機票「來回含稅6910元起」、飛東京只要8773元起，台灣虎航全航線88折起一次整理。（圖／易遊網提供）

記者蕭涵云/綜合報導

台北旅展結束還是有便宜機票可搶！易遊網延續線上旅展，持續促銷「龍來 Buy 旅遊節」全站優惠，日本福岡機票「來回含稅6910元起」、飛東京「來回含稅只要8773元起」，台灣虎航「全航線88折」起獨家開搶；還有中華航空「全航線 72 折」起、長榮航空「全航線 75 折」起，國泰航空飛香港下殺 75 折一次整理秒殺款機票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
易遊網線上旅展開跑兩天，單日營收破 9 位數，突破歷年線上旅展銷售紀錄。除了主打國內外旅遊商品「下殺 3 折起」的超狂優惠，一次精選多達 14 間航空公司祭出促銷票價。

業者分析，最受民眾歡迎的熱門 5 大銷售航點為東京、首爾、大阪、曼谷與上海，觀察訂單尤以預訂賞櫻季、清明連假、端午連假的出發區間最為熱烈。還沒出手的消費者趕快跟上。

▲2023聖誕快樂！台灣虎航驚喜「899元促銷機票」飛日韓澳泰越；易飛網新春早鳥賞櫻4日最低價12900元起，年終搶便宜方案一次整理。（圖／台灣虎航提供）
▲易遊網線上旅展開搶便宜機票促銷，日本機票來回含稅最低7000元有找。（圖／台灣虎航提供）
即日起至3月11日，幫大家整理易遊網值得開搶的便宜機票促銷價，易遊網獨家開搶台灣虎航「全航線88折」起，飛日本東京機票「來回含稅8773元起」、日本福岡機票「來回含稅6910元起」，飛澳門機票「來回含稅3942元起」。

韓國機票則有大韓航空「現折633元」折扣碼，預訂首爾、釜山來回機票不限金額皆可折抵；韓亞航空則有飛首爾機票「來回含稅8960元起」優惠價。

酷航則針對東南亞及紐澳航點，獨家推出「現減133元」折扣碼優惠，飛新加坡機票「來回含稅7672元起」、飛峇里島機票「來回含稅8989元起」，都能搭配折扣碼再折133元。

▲易遊網線上旅展開搶促銷便宜機票。（圖／易遊網提供）
▲易遊網線上旅展開搶促銷便宜機票。（圖／易遊網提供）
另外，中華航空也有「全航線 72 折」起、長榮航空「全航線 75 折」起划算票價，國泰航空則是飛香港機票下殺75折「來回含稅最低6920元起」。而且預訂國泰航空東京、 大阪、名古屋機加酒，線上刷國泰世華 CUBE 卡或亞洲萬里通聯名卡，還可領取「現減2000元」限量折扣碼。

▲樂桃航空的雙11促銷，僅到今晚22：59為止，單程未稅僅日幣1111元，但多以日本國內航線為主。（圖／樂桃航空提供）
▲樂桃航空昨晚促銷開賣「春日樂桃桃」便宜機票。（圖／樂桃航空提供）
而樂桃航空昨晚也促銷開賣「春日樂桃桃」便宜機票，針對國人最熱愛的日本多個航線下殺優惠，其中「台北飛沖繩」單程未稅1690元起，「台北飛東京成田」單程未稅2480元起；另有「高雄飛大阪」單程未稅2890元起優惠。

台北旅展便宜機票！日本買一送一7888元、大阪2399　長榮來回2088

長榮便宜機票「來回2088元」出國！促銷下殺75折　虎航飛大阪2399

CoCo珍珠鮮奶茶第二杯0元！星巴克、五桐號買一送一　3大手搖半價

拿坡里「炸雞一塊35元」倒數4天！繼光香香雞「半價優惠券」一覽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞