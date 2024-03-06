便宜機票又促銷！日本機票「來回含稅6910元」　虎航全航線88折起

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業者分析，最受民眾歡迎的熱門 5 大銷售航點為東京、首爾、大阪、曼谷與上海，觀察訂單尤以預訂賞櫻季、清明連假、端午連假的出發區間最為熱烈。還沒出手的消費者趕快跟上。
即日起至3月11日，幫大家整理易遊網值得開搶的便宜機票促銷價，易遊網獨家開搶台灣虎航「全航線88折」起，飛日本東京機票「來回含稅8773元起」、日本福岡機票「來回含稅6910元起」，飛澳門機票「來回含稅3942元起」。
韓國機票則有大韓航空「現折633元」折扣碼，預訂首爾、釜山來回機票不限金額皆可折抵；韓亞航空則有飛首爾機票「來回含稅8960元起」優惠價。
酷航則針對東南亞及紐澳航點，獨家推出「現減133元」折扣碼優惠，飛新加坡機票「來回含稅7672元起」、飛峇里島機票「來回含稅8989元起」，都能搭配折扣碼再折133元。
另外，中華航空也有「全航線 72 折」起、長榮航空「全航線 75 折」起划算票價，國泰航空則是飛香港機票下殺75折「來回含稅最低6920元起」。而且預訂國泰航空東京、 大阪、名古屋機加酒，線上刷國泰世華 CUBE 卡或亞洲萬里通聯名卡，還可領取「現減2000元」限量折扣碼。
而樂桃航空昨晚也促銷開賣「春日樂桃桃」便宜機票，針對國人最熱愛的日本多個航線下殺優惠，其中「台北飛沖繩」單程未稅1690元起，「台北飛東京成田」單程未稅2480元起；另有「高雄飛大阪」單程未稅2890元起優惠。