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漢堡王春季12款「買一送一」！套餐「現折90元」對決麥當勞大麥克

▲漢堡王12款「買一送一」3月春季狂歡優惠券！個人套餐99元起，回歸「華嫩雞柳條」、首賣「香甜芋頭派」。祭出華堡套餐「最高現折90元」好康，對決麥當勞無敵大麥克。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王12款「買一送一」3月春季狂歡優惠券！個人套餐99元起，回歸「華嫩雞柳條」、首賣「香甜芋頭派」。祭出華堡套餐「最高現折90元」好康，對決麥當勞無敵大麥克。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

漢堡王12款「買一送一」3月春季狂歡優惠券釋出！個人套餐99元起，還回歸「華嫩雞柳條」、全新上市「香甜芋頭派」。為了和宿敵麥當勞一較高下，祭出招牌華堡套餐「最高現折90元」，正面對決無敵大麥克。

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漢堡王即日起至3月28日，開吃春季狂歡優惠券，12款「買一送一」從雞塊、薯條（中）、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）到中杯飲料，通通買一送一最划算；還有99元起個人套餐「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元能吃飽。

▲漢堡王春季狂歡優惠券，即日起划算吃到3月28日。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王春季狂歡優惠券，即日起划算吃到3月28日。（圖／漢堡王提供）
同時回歸去年熱賣、超快完售「華嫩雞柳條」，並全新上市首度推出「香甜芋頭派」，漢堡王在新鮮芋頭厚餡外層特殊裹漿，要讓大家吃看看不一樣的香酥派點心。

▲右起：「香甜芋頭派」49元，「華嫩雞柳條」3條加購價39元（單點49元）、6條加購價69元（單點79元）。（圖／漢堡王提供）
▲右起：「香甜芋頭派」49元，「華嫩雞柳條」3條加購價39元（單點49元）、6條加購價69元（單點79元）。（圖／漢堡王提供）
為了和宿敵麥當勞一較高下，漢堡王還祭出招牌華堡套餐「最高現折90元」優惠，正面對決無敵大麥克！主打火烤美味的炙燒牛肉，以定時定溫直火完封肉汁，衝著對手剛回歸「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜～」的「無敵大麥克」回歸，下殺層層降肉好康。

▲漢堡王華堡月，牛肉加層越多、折價越多。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王華堡月，牛肉加層越多、折價越多。（圖／漢堡王提供）
即日起至4月15日漢堡王華堡月有感回饋，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「最高現折90元」，而且原味或辣味都適用優惠。

▲「無敵大麥克」單點115元、經典套餐180元，「香雞大麥克」單點95元、經典套餐160元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「無敵大麥克」單點115元、經典套餐180元，「香雞大麥克」單點95元、經典套餐160元。（圖／台灣麥當勞提供）
而麥當勞則是即日起至3月26日（或售完為止），限期回歸擁有4層100%純牛肉的「無敵大麥克」，搭配洋蔥丁、新鮮生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬；另有雙層酥炸雞排的「香雞大麥克」可選。今3月13日還開賣「2024麥當勞甜心卡」40週年限定版，請出童年四大天王麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊擔任卡面主角，陪大家「買A送B」優惠一整年。

▲「2024麥當勞甜心卡」40週年限定版，今天開搶。（圖／麥當勞提供）
▲「2024麥當勞甜心卡」40週年限定版，今天開搶。（圖／麥當勞提供）

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