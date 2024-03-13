漢堡王春季12款「買一送一」！套餐「現折90元」對決麥當勞大麥克
漢堡王12款「買一送一」3月春季狂歡優惠券釋出！個人套餐99元起，還回歸「華嫩雞柳條」、全新上市「香甜芋頭派」。為了和宿敵麥當勞一較高下，祭出招牌華堡套餐「最高現折90元」，正面對決無敵大麥克。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王即日起至3月28日，開吃春季狂歡優惠券，12款「買一送一」從雞塊、薯條（中）、辣薯球（中）、洋蔥圈（小）到中杯飲料，通通買一送一最划算；還有99元起個人套餐「花生培根牛肉堡＋4塊雞塊＋中可」、「西部小華堡＋4塊雞塊＋中可」都只要99元能吃飽。
同時回歸去年熱賣、超快完售「華嫩雞柳條」，並全新上市首度推出「香甜芋頭派」，漢堡王在新鮮芋頭厚餡外層特殊裹漿，要讓大家吃看看不一樣的香酥派點心。
為了和宿敵麥當勞一較高下，漢堡王還祭出招牌華堡套餐「最高現折90元」優惠，正面對決無敵大麥克！主打火烤美味的炙燒牛肉，以定時定溫直火完封肉汁，衝著對手剛回歸「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜～」的「無敵大麥克」回歸，下殺層層降肉好康。
即日起至4月15日漢堡王華堡月有感回饋，單層華堡套餐「現折30元」、雙層華堡套餐「現折60元」、三層華堡套餐「最高現折90元」，而且原味或辣味都適用優惠。
而麥當勞則是即日起至3月26日（或售完為止），限期回歸擁有4層100%純牛肉的「無敵大麥克」，搭配洋蔥丁、新鮮生菜、吉事片、酸黃瓜及招牌大麥克醬；另有雙層酥炸雞排的「香雞大麥克」可選。今3月13日還開賣「2024麥當勞甜心卡」40週年限定版，請出童年四大天王麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷與大鳥姊姊擔任卡面主角，陪大家「買A送B」優惠一整年。