麥當勞口訣「雙層純牛肉」麥克瘋開唱！無敵大麥克回歸祭隱藏優惠

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麥當勞還「麥克瘋」經典口訣重出江湖讓「麥克瘋」經典口訣重出江湖，以全新姿態開唱「雙層純牛肉、獨特醬料加生菜、吉事洋蔥酸黃瓜、芝麻麵包蓋上去，我就是愛大麥克，Big Mac、Big Mac、Big Mac、Big Mac。」
官方更釋出5種音效搭配，民眾可於2月29日至3月26日，在台灣麥當勞FB官方粉專下載音效，運用音效創作唱出專屬「麥克瘋」，使用IG限時動態投稿創作，完成指定任務，即可抽獎有機會獲得台灣麥當勞獨家「大麥克麥克風」，而且將限量抽出3支。
麥當勞APP本週還搶先推出隱藏優惠回饋，2月28日至3月3日，購買無敵大麥克套餐「現折15元」、購買香雞大麥克套餐「現折10元」；麥當勞LINE官方帳號2月28日至3月1日，則有期間限定8折起嚐鮮優惠（限量各1000份）。
另外，漢堡王2024「王龍厚哩，開運大典」優惠券，即日起至3月11日，大杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰檸檬紅茶、冰綠茶、中杯美式研磨咖啡、中杯拿鐵都「買一送一」。開運「1＋1」套餐 49 元，包括經典脆雞堡、4塊雞塊、薯條等6選1餐點，搭配小杯可樂、七喜、冰檸檬紅茶等6選1飲料，自由任搭任選「漢堡或點心＋汽水」都只要49元；即日起至3月11日還有限時臨櫃限定隱藏菜單，蘋果派搭配任一指定飲品，「1＋1」也只要49元。
本週至2月29日漢堡王再加碼瘋狂優惠券！西部小華堡「買一送一」109元、單犇牛肉堡「買一送一」95元，或買西部小華堡「送經典脆雞堡」109元，買Q彈海老堡「送翠洋蔥牛肉堡」或「送經典脆雞堡」都是119元；雞塊「買4送4」55元，中份辣薯球「買一送一」59元。還有中杯可樂、七喜、激浪、橘子汽水、冰微糖紅茶也都是「買一送一」38元。