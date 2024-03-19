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疑接受8次性招待！陳宗彥辯「陳董不是我」　慘被監院打臉

陳宗彥被控接受酒店業者性招待，陳宗彥否認化名「陳董」，監察院卻稱難採信。（圖／資料照）
陳宗彥被控接受酒店業者性招待，陳宗彥否認化名「陳董」，監察院卻稱難採信。（圖／資料照）

記者陳佩君／台北報導

行政院前發言人陳宗彥先前擔任台南市府新聞處長及民政局長期間，被控接受酒店業者性招待，雖陳宗彥彈劾案未成立，但監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊今（19）日表示，陳宗彥於2013年間，協助酒店業者關切申請案，監院要求台南市政府檢討改進，另疑似接受性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

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王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，陳宗彥擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件之監聽譯文、Line畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥（代稱陳董、同學、老闆的朋友）疑似於101年12月27日、102年4月30日、8月9日、10月31日、11月1日、11月9日、11月21日、12月15日共計8次接受酒店業者性招待。

監委提到，Line畫面截圖中陳宗彥所詢之「小芸」，亦在酒店會計記載之筆記本出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。

王美玉、林國明、蘇麗瓊指出，陳宗彥接受監院詢問時，坦承截圖Line圖貼是他本人，但否認他是「陳董」，經查監聽譯文及Wechat聊天室102年12月12日翻拍畫面，「陳董」係任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，所指顯係當時擔任台南市政府民政局長之陳宗彥，故他辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

監委提到，陳宗彥主張監聽譯文內容是酒店業者間的，跟他沒關係，監院為取得與陳宗彥相關之直接證據，函請台南地檢署提供陳宗彥本人案件之監聽譯文，該署函復因已重啟偵查而無法提供，因此將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。

另外，陳宗彥涉及協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案，監委指出，據酒店業者譯文、Line畫面截圖等資料顯示，陳宗彥102年確實有協助關切，但陳接受詢問時坦言「有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓」。

監委說，檢視台南市政府所屬相關機關受理該案之處置流程，尚難謂有施壓情事，但陳宗彥向其他機關查詢與其職掌無關之事項，被詢機關竟將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏予請託業者，反相關規定，台南市政府應檢討改進。

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