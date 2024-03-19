麻疹疫苗功效、保護力一次看！醫揭能防「3疾病」：這族群最該打

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1、麻疹：主要透過飛沫傳染，常見症狀包含高燒、咳嗽、結膜炎、鼻炎，口腔黏膜則會出現柯氏斑點，面頰及耳後出疹，最後散佈到四肢及全身，重症會併發中耳炎、肺炎或腦炎，甚至耳聾、智力遲鈍，甚至死亡。
2、德國麻疹：常見症狀為發熱、鼻咽炎、淋巴結腫大，容易併發關節炎、神經炎、血小板減少、腦炎，如果孕婦在懷孕早期受到感染，會導致流產、死胎等情況。
3、腮腺炎：常見症狀包和發燒、頭痛、耳下腺腫大等，重症會出現腦膜炎、腦炎或聽覺受損.，若在青春期感染，易併發睪丸炎或卵巢炎，可能影響生育能力。
柯仁弘表示，1976年台灣麻疹曾經大流行，1976前出生的人可能已感染過，而麻疹疫苗保護力只能維持20年，因此現階段20至40歲的族群應儘速接種。
針對麻疹，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也說明，麻疹重症率不高，但少部分人會因細菌或病毒重覆感染，併發腦炎、肺炎形成重症，可能影響智力甚至死亡；治療上只要透過臨床藥物搭配自主健康管理，18天左右就能痊癒，重症患者需採「住院」或「支持療法」等治療手段。
張科強調，麻疹最好的預防方式還是施打「MMR 疫苗」，目前政府有提供「出生滿12個月」及「滿5歲至入國小前」各接種一劑公費 MMR 疫苗，台灣人基本上都有接種過，但仍要提醒孩童、長者以及「常出國、接觸多種人」的族群，包括旅遊業、外商、航空業等民眾，應追加施打。