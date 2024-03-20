台北中山區老字號飯店整棟8樓開價4.2億求售 專家：貴在土地價值
台北市中山區繼老字號「台北綠蒂大飯店」，去年7層樓建物整棟以5億4380萬元售出，讓前手買家帳面增值5000萬元。如今又有間中山區老飯店、位在天津街的「天津大飯店」，整棟8樓建築開價4.2億元求售。專家分析，物件距捷運中山站2號出口約300公尺，地段不俗，最珍貴的價值在其土地，不過若想達到最大開發效益，勢必得做這件事。
記者徐銘穗/綜合報導
「天津大飯店」位在天津街上，距台北車站不到1公里，共有48間客房，每晚房價落在1300~2200元間，Google評價為3.8顆星（滿分5顆星），網友評論，「是有年代的飯店，房間不大，隔音不太好」「便宜、老舊、但十分乾淨，隔音普通、地點非常好、服務非常好，這個價位沒什麼好挑剔的」。
不過，「天津大飯店」近日被放上售屋網，開價4.2億元求售，物件說明顯示該8層樓建物屋齡將近45年，建物登記589.95坪、土地登記68.97坪，物件目前租賃中。
對此，台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「天津大飯店」開價4.2億元求售，土地約68.97坪，換算土地開價每坪約609萬元，土地使用分區為商三、屬於角地，容積率為560%，這類型產品的價值貴在土地，產品相當稀有，土地價值至少每坪400萬元以上，不過這塊基地不大，若要達到更大的開發效益，勢必要再跟鄰近的其他基地一同整合，以擴大基地面積。
台灣房屋進一步觀察，台北市從2022年至2023年6月間，約有7筆飯店或旅館交易案例，僅「台北綠蒂大飯店」為整棟交易，其他旅館或旅店都屬於樓店型旅館，位在大樓的部分樓層，大多屬於商務型或平價旅館。