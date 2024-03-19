蔡政府執政歷年電價調幅恐超過35%！那些比漲電價更重要的事

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經濟部長王美花表示，電價過去兩年未跟著燃料價格足額調漲，導致台電虧損，再加上去（2023）年再生能源購電支出約900億元，占總支出不到10%，顯見燃料支出翻倍大增為近年台電虧損主因。
回顧蔡政府歷年電價調整歷程，目前為止，任內調漲3次，分別為2018年4月漲3%、2022年7月漲8.4%、2023年4月漲11%，漲幅共計逼近23%。若加上4月新電價調漲拍板，則有3次電價調漲是因俄烏戰爭使國際燃料價格上漲而起。小英政府「不得不漲電」的理由充分，但為何民眾、企業、工商團體還是不願買單？
除了外界常探討的能源政策、低薪、物價等原因之外，政府「缺乏說服能力」恐怕也是引發民怨的關鍵。匿名業者向《NOWnews今日新聞》記者坦言，店家多半在接收到電價調漲壓力時，會選擇以分批或一次性調整消費價格的方式，轉嫁至消費者身上，由於業者本身也同為消費者，一樣會受到物價的波及，再加上店鋪電價上漲的支出，「不將成本轉嫁，日子會很難過」，社會不斷惡行循環，政府卻長達兩年多都以同一個理由漲電價，「因戰爭緣故，能夠理解確實不能不漲電，但不免讓人感到疑惑，政府的韌性到底在哪裡？」
回顧過去重大調漲，馬政府時期曾爆發2次油電雙漲，因而4度調漲電價，包含2008年7月平均調漲12.6%，10月再漲11.19%，2012年調漲7.66%、2013年調漲8.49%，雖然時空背景不同，但與蔡英文相比，馬政府確實「漲更多」，當時也同樣引發罵聲一片，但小英政府此次調漲電價對民眾來說好像更有感。匿名業者坦言，過往物價久久漲一次，即使上漲也幾乎不超過5塊錢，但近幾年，業者所承擔的成本壓力如租金、原物料、水電、人力不斷上升，無奈之下也只能將消費價格提高10至20元，或乾脆同時減少份量，民眾在物價方面已有感CP值降低，如今電價又要調漲，對物價的憂慮難免再起，「有種以前慘，現在更慘的感覺！」
電價調漲導致能源、物價等眾多爭議再次浮上檯面，民眾的憤怒多是累積而成，觀察民間與企業的反饋顯示，原來「如何說服企業、安撫民心」才是如今執政黨最重要的課題，不是說不能跟著國家或政府共體時艱，民眾或許更想看到的是在面臨「不得不」的窘境時，政府能夠展現餘裕與韌性。