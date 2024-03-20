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CoCo珍珠奶茶買一送一！7-11可不可珍珠歐蕾55元　星巴克也買1送1

▲珍奶買一送一優惠！CoCo都可今週三好友日葡萄柚果粒茶單杯39元，限店「珍珠奶茶買一送一」；7-11可不可熟成紅茶55元喝「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」；星巴克買一送一數位體驗一次整理。（圖／翻攝自CoCo都可官網）
▲珍奶買一送一優惠！CoCo都可今週三好友日葡萄柚果粒茶單杯39元，限店「珍珠奶茶買一送一」；7-11可不可熟成紅茶55元喝「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」；星巴克買一送一數位體驗一次整理。（圖／翻攝自CoCo都可官網）

記者蕭涵云/綜合報導

珍奶控喝手搖飲料優惠了！CoCo都可今（20）日週三好友日，祭出「葡萄柚果粒茶」單杯39元優惠，接連開幕新竹巨城店、大園大工店兩間門市，雙雙推出限店「珍珠奶茶買一送一」優惠；7-11則是聯名可不可熟成紅茶合作「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」55元開喝；加上星巴克2024最新「買一送一」數位優惠歡慶26週年，本週划算優惠一次整理告訴你。

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📌CoCo都可：限店「珍珠奶茶買一送一」！週三好友日「葡萄柚果粒茶單杯39元」
CoCo都可歡慶新竹巨城店遷址、大園大工店兩間門市新開幕，雙雙限店推出「珍珠奶茶買一送一」只到今天3月20日，新竹巨城店還有3月21日至3月24日百香雙響炮特價48元、大園大工店則加碼3月21日至3月25日百香雙響炮第二杯半價。提醒大家，珍奶買一送一活動活動日11:00起，限量售完為止，每次限購2組；限店優惠活動限到店自取，優惠不併用。

▲CoCo都可週三好友日12/7也有超人氣「珍珠鮮奶茶」買1送1優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可新竹巨城店遷址、大園大工店兩間門市新開幕，限店「珍珠奶茶買一送一」到今天。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
而今天同時也是CoCo都可週三好友日，全台3月20日一日限定，划算開喝人氣「葡萄柚果粒茶單杯39元」！綠茶搭配滿滿紅柚果粒，酸甜清爽的滋味忍不住一口接一口。提醒大家，活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限3月20日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲7-11聯手可不可熟成紅茶，新推出「胭脂紅茶珍珠歐蕾」，特大杯限時優惠2杯110元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11聯手可不可熟成紅茶，在超商推出「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」手搖飲料，特大杯限時優惠2杯110元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）
📌7-11聯名可不可熟成紅茶「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」55元
超商7-11搶當24小時手搖飲料店！聯名可不可熟成紅茶合作開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，將可不可招牌「胭脂紅茶」調配牛乳後搭配CITY PEARL軟Q珍珠，喝得到蜜桃花香又有嚼感，即日起全台上市嘗鮮價69元（原價75元）。

3月20日至3月29日於7-11 APP線上寄杯「OPENPOINT行動隨時取」同步發動優惠，新品推廣期間購買特大杯「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」2杯110元，相當於單杯只要55元，划算嚐鮮。提醒大家，每日限量2500組；限4月15日前兌換完畢。

▲3月手搖飲料、咖啡優惠一次整理！星巴克今上午11點起、連續9小時開喝「買一送一」好友分享日；五桐號Uber Eats外送指定「買1送1」；鶴茶樓、先喝道則有「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克天天喝咖啡飲品「買一送一」數位體驗！本週加碼「全品項85折」購物派對別錯過。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」數位體驗！本週加碼「全品項85折」購物派對
2024星巴克最新「買一送一」數位體驗活動歡慶26週年，天天都能喝咖啡飲品「買一送一」。即日起至4月1日，只要完成「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗後，就能抽獎買一送一、第二杯半價等專屬優惠券，每天分別使用LINE、Facebook、Google帳號登入玩遊戲，一天最多共抽獎3次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。

提醒大家，由門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單進入活動；每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用。

本週還有加碼3月22日「全品項85折」購物派對優惠！包括掛耳咖啡、各式咖啡豆、蛋糕、咖啡蛋捲禮盒、咖啡及生活用品等，都有「全品項85折優惠」，還能享有當天單筆折扣後消費滿500元，再獲得「特大杯好友分享優惠券」一張，相當於「滿額贈買一送一」。提醒大家，不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

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