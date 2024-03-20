馬卡龍「買6送6」今開搶！亞尼克生乳捲「只要100元」免等團購
今天3月20日是「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」，新加坡TWG Tea一年一次快閃大放送「六入盒裝茶香馬卡龍買一送一」，相當於「馬卡龍買6送6」優惠！而日前被爆連關6店陷倒閉潮與對手嗆「惹到瘋子」內幕風波的亞尼克，歡慶台北內湖旗艦店、台北捷運北車店接連開幕，將祭出「100元生乳捲」優惠；隨享卡會員到店不限金額消費，可加碼獲得「宇治抹茶生乳捲切片」。
記者蕭涵云/綜合報導
甜點控今天可以開心過世界馬卡龍日（World Macaron Day），新加坡TWG Tea全台門市祭出「馬卡龍買6送6」一日快閃限定優惠活動，今3月20日當日消費可享六入盒裝茶香馬卡龍「買一送一」甜蜜加倍。TWG Tea精品門市除在台北擁有6個據點，還遍佈、新竹、台中、台南、及高雄。提醒大家，全台TWG Tea精品門市每間只限量50組，每人限購1組，數量有限售完為止；；單顆或12、24入盒裝不適用；口味隨機依現場供應為主，恕無法指定。
而日前深陷風波的亞尼克，宣布雙喜臨門，預告重量級門市開幕優惠活動。台北內湖旗艦店邁入20週年全新改裝，3月23日盛大開幕當天將推出「百人百元原味生乳捲」快閃活動，回饋民眾只要花「100元爽吃冠軍原味生乳捲」。活動預計自3月20日早上9:30開始發送號碼牌，10:00開放100名到店消費者入店購買，可享100元超值優惠價，購買原價380元的亞尼克「冠軍原味生乳捲」，每人限購乙條。
亞尼克還拿出與京都宇治「堀井七茗園」聯名熱銷回歸的「宇治抹茶生乳捲」祭出加碼好康，3月23日至3月25日，亞尼克隨享卡會員到台北內湖旗艦店，消費不限金額，加碼獲得「宇治抹茶生乳捲切片」乙份，每日限量100份，只送不賣。
而亞尼克3月25日還要迎接台北捷運北車店開幕，也將推出「100元生乳捲」優惠，不過活動方式有點不同，將於3月25日10:00、12:00、14:00、16:00、18:00共5個時間點，各開放20名到店消費者，可享100元購買冠軍「原味生乳捲」乙條的優惠，共計100名額；當天隨享卡會員到店消費，則同樣不限金額可獲贈只送不賣的「宇治抹茶生乳捲切片」乙份，限量100份，送完為止；3月25日至4月9日，到店打卡還能獲得「經典波士頓切片」乙份，每日限量30份，送完為止。