台北中山區老字號飯店整棟8樓開價4.2億求售　專家：貴在土地價值

00940之亂曝台灣錢太多！台北豪宅卻量縮逾8成　專家：VVIP外擴了

▲00940之亂讓台灣3.3兆超額儲蓄曝光，有立委喊要防熱錢流入房市，不過事實上台北豪宅4年交易量卻下滑超過8成。圖為台北超級豪宅「陶朱隱園」。（圖／翻攝SED-IA ARCHITECTURE臉書）
▲00940之亂讓台灣3.3兆超額儲蓄曝光，有立委喊要防熱錢流入房市，不過事實上台北豪宅4年交易量卻下滑超過8成。圖為台北超級豪宅「陶朱隱園」。（圖／翻攝SED-IA ARCHITECTURE臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

元大台灣價值高息ETF（00940）募集金額1750億元破紀錄，財信傳媒董事長謝金河點評：「台灣的錢比大家想像更多！」央行也認證去（2023）年台灣超額儲蓄3.3兆，還有立委喊要防熱錢流入房市，就怕房價再被炒高。不過，事實上，台北市億級豪宅去年下半年交易量下滑，和4年前相比更是量縮超過8成，專家分析指，台北豪宅客群有外擴現象。

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豪宅市場冷　北市億級交易4年量縮83.8%

住商機構根據台北地政雲、實價登錄資料統計，台北去年下半年度7~12月的總價1億元以上豪宅交易件數，共達21件，與去年同期相比，交易量縮約63.2%，若與4年前同期高點的130件相比，交易量縮高達83.8%。新北總價6000萬元以上住宅交易，去年下半年僅剩47件，相比4年前高點，跌幅也近19%。

▲雙北去年下半年豪宅交易。（圖／住商機構提供）
▲雙北去年下半年豪宅交易。（圖／住商機構提供）
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，雙北豪宅市場受限於政府打房氛圍，與去年下半年國內外政經情況皆不明朗，買氣難有起色，尤其北市豪宅市場由於總價更高，在央行「限貸令」之下，豪宅客負擔加重，交易量縮幅度更大。不過，新北2022、2023年下半年度豪宅交易量相差無幾，顯示北部豪宅客群似有外擴現象，才讓新北市仍保有基本交易量。

中山、大安機能豐富　穩居北市豪宅熱區

觀察行政區分布，北市以中山、大安區各多達7件位居前二名，大家房屋企研公關主任賴志昶表示，中山區地處北市核心，交通、商業機能便利，其中大直區域更有不少新興豪宅，因此在去年市場逆風下，仍能吸引金字塔客群搶進。至於大安區更是傳統豪宅聚落，尤其敦化南路不僅為金融、商辦重鎮，更有樹海加持，又具豐富商業機能，沿線新、舊豪宅交織，受區域高資產買方青睞。

▲雙北去年下半年豪宅交易熱區TOP3。（圖／住商機構提供）
▲雙北去年下半年豪宅交易熱區TOP3。（圖／住商機構提供）
與北市僅距一橋　板橋坐穩新北豪宅龍頭

另觀察新北市去年下半年豪宅交易量能，在板橋竟出現多達20件的爆量，賴志昶分析，新北豪宅聚落主要分布於板橋、新店以及淡水等3大行政區，其中板橋地段最為精華，區域過去即吸引不少建商開發大坪數、高總價的豪宅物件。

在去年下半年度，受房價飆漲、政府打房等因素干擾，豪宅客群逐漸往北市以外區域看房，其中選擇與北市僅一橋之隔、且CP值更高的板橋做為置產標的，也屬正常。

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