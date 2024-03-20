詹皇、Curry率美國男籃爭金！巴黎奧運籤表出爐　日本在死亡之組

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2023年FIBA男籃世界盃，美國隊在四強賽爆冷出局，以2分之差不敵德國，連續兩屆與世界盃決賽絕緣，而且他們在小組賽也曾輸給立陶宛，單屆賽會吞2敗。進入2000年後，美國隊在一級國際賽場上共輸了7場比賽，其中4次出現在最近2屆世界盃。
而為了奪回榮耀，美國隊這次將許多NBA球星都自願參加奧運，包括湖人「詹皇」LeBron James、勇士隊當家球星Stephen Curry、太陽球星「KD」Kevin Durant，讓人外界十分期待。
根據今年2月底美國知名體育媒體《The Athletic》的報導，多名NBA消息人士和美國隊內部的團隊人士透露，撇除受到傷病影響的話，球星LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant、Joel Embiid、Jayson Tatum、Devin Booker以及Jrue Holiday，預計將成為美國隊的核心陣容，
在男籃分組中，有8支隊伍已經獲得資格，剩下4個席位來自2024年7月2日至7日舉行的奧運資格賽。美國隊被分在C組，與Nikola Jokic所在的塞爾維亞男籃國家隊正面對決。而日本男籃則是要和世界盃王者德國，傳統強權法國，以及拉脫維亞賽區勝者較量。
奧運男籃分組：
A組：澳洲、加拿大、希臘賽區勝者、西班牙賽區勝者
B組：法國、德國、日本、拉脫維亞賽區勝者
C組：塞爾維亞、南蘇丹、美國、波多黎各賽區勝者
至於奧運女籃分組方面，上一屆東京奧運拿下銀牌的日本，則要和美國、WNBA FMVP得主Emma Meesseman領軍的比利時，以及德國正面強碰。
女籃分組：
A組：中國、西班牙、塞爾維亞、波多黎各；
B組：法國、加拿大、奈及利亞、澳洲；
C組：美國、日本、比利時、德國。
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