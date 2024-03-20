淡水男大生酒後虐殺宿舍學姊愛貓 她開門見滿地鮮血心碎了
新北市淡水區一名男大生日前邀朋友至校外宿舍徹夜飲酒狂歡，酒後藉故進出學姊租屋房間，偷走學姐飼養的貓隻帶回房間虐殺致死，學姊因聽見巨大撞擊聲及慘烈貓叫聲驚醒，前往學弟房間查看，驚見滿地血跡、愛貓陳屍地上，嚇得報警。動保處已會同警方將男大生函送法辦，將依違反動保法處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。
社會組／綜合報導
新北市動保處新聞稿指出，案發地為校外集合式學生出租宿舍處所，案發前一晚，學弟邀集朋友至宿舍飲酒作樂，藉故多次進出同校學姊房間借用椅子，然因學姊睡意朦朧，並未加以理會，不久後聽見巨大的撞擊聲音及慘烈的貓叫聲驚醒，發現所飼養愛貓已不在房內，隨即前往學弟房間進行查看。一開門只見學弟雙手多處傷口，周圍環境雜亂滿是血跡，愛貓已經陳屍在地上，嚇得立即報警處理。
警方偵訊時，男大生供稱當下因酒醉意識不清，見到貓隻在房內衣櫃上面搗亂，一心只想要把貓隻抓下來送回學姊房間，但因為貓隻持續抵抗又抓傷自己雙手，所以就越抓越用力，沒想到貓隻就斷氣停止掙扎了。
動保處指出，經查閱出租宿舍監視器，確認男大生自行以棉被包裹方式，將貓隻帶回自己的2樓房間。經獸醫師解剖相驗後，發現貓隻頭部多處骨裂、瘀傷及出血，初步斷定主要死因為頭蓋骨破碎及顱內出血，研判貓隻應為遭受外力重大撞擊後所造成的致命傷，並非男大生所述疑似勒斃情形。
動保處表示，由於男大生行為涉及刑事責任，將依違反《動物保護法》第25條第1款規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。
※【NOWnews 今日新聞
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