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吳婉君被霸凌氣炸了！公布5八點檔演員身分「你們晚上睡得著嗎」

▲「本土劇女神」吳婉君被霸凌不願姑息養奸，公布造謠的5位八點檔演員身分。（圖／吳婉君臉書）
▲「本土劇女神」吳婉君被霸凌不願姑息養奸，公布造謠的5位八點檔演員身分。（圖／吳婉君臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

本土劇女神吳婉君日前被亂傳介入男演員趙駿亞和體育女主播秦于婷的感情，導致對方近4年戀情破局，吳婉君氣到多次駁斥此事，近來更大罵「知情人士」臆測她的私人臉書發文，再對外發表不實指控，「你非常無恥」，昨（19）日吳婉君索性公布這些好友名單，點名八點檔演員何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚、黃瑄，怒轟：「你們晚上真的睡得著嗎？」

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▲▼吳婉君穿著深V綠色洋裝照。（圖／翻攝自吳婉君IG）
▲吳婉君控訴被臉書友人造謠，公開5位藝人大名。（圖／吳婉君IG）
吳婉君表示，何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚、黃瑄這5人未經求證就轉述有關於她的不實言論，「對我的名譽及清白造成損害，我不知道還有多少人聽過這種低級的八卦，無從得知。謠言止於智者，如果不是親眼目睹、親耳聽見、非當事人，不要亂講話不要轉述是最好的選擇。」

▲吳婉君怒轟臉書好友、5位本土劇演員。（圖／吳婉君私人臉書）
▲吳婉君怒轟臉書好友、5位本土劇演員。（圖／吳婉君私人臉書）
昨天深夜，吳婉君再度發文，堅定表達立場：「我們不要就這樣算了！不能因為大家說演藝圈就是會有很多八卦，造謠這件事情就變成對的！」直言謠言會讓人受傷，很多人被莫須有的罪名霸凌甚至想不開，不解為何加害者可以躲在暗處，受害者只能承受還要出面說明，每一次澄清都是再一次的傷害。

吳婉君情緒激動，痛批造謠內容低級、驚悚：「我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我？我的委屈跟憤怒，我甚至想不到詞彙形容。過失傷害也是傷害，在轉述謠言的當下是有選擇的，所以沒有那麼無心，這也不是誤會。」

對於公開造謠人大名，吳婉君問心無愧，「我只能堂堂正正的把事實說出來，敢指名道姓是希望他們知錯認錯，還在硬拗鬼扯的、躲在暗處的，請不要再做這樣的事了！不要僥倖。」不過連兩篇貼文，她都強調跟日前的不實新聞報導無關，「這是另一件嚴重的事情。」

據《自由時報》報導，被點名的黃瑄本人坦言，知道吳婉君所指何事，但事發至今已經有一段時間，暫時無法回應，經紀人替黃瑄解釋，她不是在講他人八卦，只是無心的誤會，但不願再辯解，黃瑄私下已經跟吳婉君道過歉。

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