吳婉君被霸凌氣炸了！公布5八點檔演員身分「你們晚上睡得著嗎」

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昨天深夜，吳婉君再度發文，堅定表達立場：「我們不要就這樣算了！不能因為大家說演藝圈就是會有很多八卦，造謠這件事情就變成對的！」直言謠言會讓人受傷，很多人被莫須有的罪名霸凌甚至想不開，不解為何加害者可以躲在暗處，受害者只能承受還要出面說明，每一次澄清都是再一次的傷害。
吳婉君情緒激動，痛批造謠內容低級、驚悚：「我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我？我的委屈跟憤怒，我甚至想不到詞彙形容。過失傷害也是傷害，在轉述謠言的當下是有選擇的，所以沒有那麼無心，這也不是誤會。」
對於公開造謠人大名，吳婉君問心無愧，「我只能堂堂正正的把事實說出來，敢指名道姓是希望他們知錯認錯，還在硬拗鬼扯的、躲在暗處的，請不要再做這樣的事了！不要僥倖。」不過連兩篇貼文，她都強調跟日前的不實新聞報導無關，「這是另一件嚴重的事情。」
據《自由時報》報導，被點名的黃瑄本人坦言，知道吳婉君所指何事，但事發至今已經有一段時間，暫時無法回應，經紀人替黃瑄解釋，她不是在講他人八卦，只是無心的誤會，但不願再辯解，黃瑄私下已經跟吳婉君道過歉。
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