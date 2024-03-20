台南林百貨外牆剝落！逾90年「洗石子」掉落砸車　初步原因公開了

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台南市文化局與文化資產管理處人員相繼趕往現場勘查，初步調查，掉落部分非磁磚，而是5樓屋簷雨遮板表層混凝土崩落，初判是長期熱脹冷縮造成，長度約3公尺。
文化局表示，今上午8時30分已針對林百貨進行緊急檢修作業，也將邀集文資審議委員與相關專家學者，討論後續林百貨建築檢修與維護相關事宜。此外，也已和遭波及車輛的車主取得聯繫方式，後續將積極聯繫與處理相關損壞賠償事宜。未來維修時，應該不須封館。
林百貨俗稱「五層樓仔」，建於1932年，同年12月5日開幕，是台灣第2間、南台灣第1間百貨公司，也是台灣唯一設有神社的百貨公司，開幕日僅比當時台北市榮町的菊元百貨晚2天，並列為日治台灣南北兩大百貨。
林百貨開幕當年是台南最高建築，擁有台南第1座商用電梯。市府斥資新台幣8000萬元整修，由高青投資取得10年經營權，2014年6月再開幕，已被列為市定古蹟。
「洗石子」是什麼？價格貴嗎？
洗石子是傳統的水泥表面裝飾工法，施作時需要以高壓水柱沖洗表面水泥，讓石子露出，特性是工時快但技術門檻較高、質感粗曠且牢固。
根據PRO 360達人網資料顯示，洗石子外牆施作面積愈大造價愈低，價格約每坪2500~4500元，但若選用特殊石子或寶石，價格還會更高，實際費用以師傅報價為主。
外牆剝落4要素！釀事故最重罰30萬
至於外牆剝落的原因，國土署指出，「溫」、「濕」、「風」、「震」是影響外牆磁磚穩定性的4大要素，且台灣地處地震帶上，四季天氣變化也大，在氣候及溫度轉變之際，外牆磁磚剝落情形恐會加劇。
新北市消防局指出，大樓外牆日常檢測若發現兩狀況，應立即請專業施工團隊檢修，甚至重新鋪貼，避免發生危險。兩異常狀況，一是「拿木棍輕輕敲擊，發現空鼓聲音」、二是「膨管現象面積過大或集中、接合面不平或翹角」。
國土署提醒，建築物所有權人應善盡建物管理之責，磁磚如有發生剝落危險，建管單位可依違反《建築法》第77條第1項規定，處建築物所有權人、使用人新臺幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰，並得連續處罰；如造成傷亡者，更將另負相關民刑事責任。