汪小菲欠租害到岳母！S媽當S Hotel承租保證人 收存證信函憂坐牢
汪小菲和大S（徐熙媛）2021年離婚，雙方財務糾葛不斷，連S媽也被拖下水！他當年狠砸3.5億元，以妻子大S名義開設S Hotel飯店，S媽（黃春梅）是董事之一，還是飯店的承租保證人，沒想到女兒離婚後，她希望卸下這個身分，汪小菲卻遲遲不願處理，未來汪小菲若付不出S Hotel房租，S媽恐怕也得負連帶責任，完全脫不了關係，讓她感覺很驚恐，擔心有一天會坐牢。
記者江芷稜／綜合報導
過去都是一家人，財務上互相支援，S媽接受《鏡週刊》訪問透露，大S婚後買了第一間房，之後為了買台北信義豪宅時才賣掉第一間房，賺來的8千萬元成立共同戶頭拿來繳房貸，沒想到裡面金額被汪小菲全部領走，大S才驚覺不對勁，讓S媽直呼女兒是個糊塗蛋。汪小菲另外還積欠大S上億元債務，S媽對於家事鬧上法院不捨，無奈說道：「欠錢是事實，今生不還來生還。」
更慘的是，S媽幫助女婿創業，出面擔任S Hotel的承租保證人，在汪小菲和大S宣布離婚後，她多次要求卸下保證人身分，前女婿卻遲遲不願意辦理轉移手續，導致只要他晚點繳交房租，身為保證人的S媽就會收到未繳租金的存證信函，讓她心生恐懼，擔憂汪小菲若付不出S Hotel的房租，未來就得負責善後這一切，可能還會面臨牢獄之災，怕連累到一家人，內心感到非常驚恐。
由於大S工作收入全權交給S媽處理，汪小菲創業需要資金流通，大S母女義不容辭幫忙，結果如今錢要不回來，還得打官司惹上一身是非，S媽無奈地說：「他總是我的女婿，但他好像覺得幫助就是不用還錢了？我不贊同打官司去要錢，但凡人總是有人性的，現在看在家人的分上，就看他的良心吧！」至於保證人的轉移手續，她無力表示端看汪小菲的良心，不希望人生一直在打官司，很心疼大S遭到輿論網暴。
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