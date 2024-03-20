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在地產業推廣「黃金蕎麥」在地好風味　探索館一探究竟

▲臺灣黃金蕎麥有限公司始人林家寶(右)，原來是賣麻油、苦茶油，因緣際會開始投入蕎麥加工產業。（圖／農糧署南區分署提供）
▲臺灣黃金蕎麥有限公司始人林家寶(右)，原來是賣麻油、苦茶油，因緣際會開始投入蕎麥加工產業。（圖／農糧署南區分署提供）

記者陳美嘉／台南報導

為推廣「黃金蕎麥」，位於臺南玉井的臺灣黃金蕎麥有限公司打造「臺灣黃金蕎麥探索館」，在這裡可以認識蕎麥從農地採收、進工廠製成為各種粉、粒的原料，然後經過加工，製成麵條、餅乾、零嘴，再擴及產銷的包裝、設計、運送、販售等等的過程。

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臺灣黃金蕎麥有限公司始人林家寶，原來是賣麻油、苦茶油，因緣際會發現蕎麥的營養成分很適合推廣給買苦茶油的養生客戶。於是，著手研發出蕎麥麵，推出買麻油、苦茶油送蕎麥麵活動，推出後竟大受好評。從此，開始投入蕎麥加工產業，除了各式蕎麥麵外，陸續研發出多款休閒食品，成為國內首屈一指的蕎麥加工廠。

近年來在國內多家企業，都主動上門與其合作，異業合作共同推動臺灣黃金蕎麥產業的升級和發展。同時為了拓展蕎麥市場，林家寶帶著蕎麥產品參加了各式各樣的國際展銷會，足跡踏遍了日本東京、中東杜拜、德國科隆、大陸等地，逐漸贏得國際客戶的認同，如今外銷市場也穩定成長中。

蕎麥並非十分普遍的雜糧作物，林家寶說，常見的蕎麥栽培種有兩種，一為普通種蕎麥（甜蕎），另一為韃靼種蕎麥，而韃靼種蕎麥由於種子具有苦味，又稱為「苦蕎」。2006年經臺中區農業改良場成功培育的台中二號苦蕎麥，經脫殼深焙後，因為外觀色澤金黃，又被稱之「黃金蕎麥」，而且營養價值比甜蕎更高，擁有豐富的維生素P、膳食纖維及多種微量礦物質元素。

農業部農糧署南區分署分署長陳立儀表示，林家寶先生本身也是臺灣黃金蕎麥生產合作社理事主席，輔導該社與官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會，簽訂合作意願書，收購經烘乾、整理及篩選的苦蕎，用心研發黃金蕎麥周邊產品。同時農業部近年推廣雜糧種植，鼓勵農民轉種蕎麥並結合綠色環境給付計畫，給予獎勵金每公頃45,000元。蕎麥是一種耐旱作物，因為病蟲害少，種子撒播後不必施肥、不用農藥，又可以機械採收，採收後植株可當農田綠肥，採用對土地、對動物友善的方式，歡迎大家踴躍選購國產雜糧。

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