在地產業推廣「黃金蕎麥」在地好風味　探索館一探究竟

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近年來在國內多家企業，都主動上門與其合作，異業合作共同推動臺灣黃金蕎麥產業的升級和發展。同時為了拓展蕎麥市場，林家寶帶著蕎麥產品參加了各式各樣的國際展銷會，足跡踏遍了日本東京、中東杜拜、德國科隆、大陸等地，逐漸贏得國際客戶的認同，如今外銷市場也穩定成長中。
蕎麥並非十分普遍的雜糧作物，林家寶說，常見的蕎麥栽培種有兩種，一為普通種蕎麥（甜蕎），另一為韃靼種蕎麥，而韃靼種蕎麥由於種子具有苦味，又稱為「苦蕎」。2006年經臺中區農業改良場成功培育的台中二號苦蕎麥，經脫殼深焙後，因為外觀色澤金黃，又被稱之「黃金蕎麥」，而且營養價值比甜蕎更高，擁有豐富的維生素P、膳食纖維及多種微量礦物質元素。
農業部農糧署南區分署分署長陳立儀表示，林家寶先生本身也是臺灣黃金蕎麥生產合作社理事主席，輔導該社與官田區、六甲區、柳營區及後壁區農會，簽訂合作意願書，收購經烘乾、整理及篩選的苦蕎，用心研發黃金蕎麥周邊產品。同時農業部近年推廣雜糧種植，鼓勵農民轉種蕎麥並結合綠色環境給付計畫，給予獎勵金每公頃45,000元。蕎麥是一種耐旱作物，因為病蟲害少，種子撒播後不必施肥、不用農藥，又可以機械採收，採收後植株可當農田綠肥，採用對土地、對動物友善的方式，歡迎大家踴躍選購國產雜糧。