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衛福部4月討論社工訪視頻率！工會批程序有問題　喊納基層代表

▲社工團體今（20）日赴衛福部抗議，反對調高訪視頻率，並要求衛福部邀請基層與會。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
▲社工團體今（20）日赴衛福部抗議，反對調高訪視頻率，並要求衛福部邀請基層與會。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）

記者林志怡／台北報導

台北市惡保母虐嬰「剴剴案」引發社會關注，衛福部擬調高社工訪視頻率規範、將於4月召開會議討論。社工團體今（20）日赴衛福部抗議，反對調高訪視頻率，並要求衛福部邀請基層與會，並直批剴剴案是教育、警政、監獄系統層層漏接所致，應建立跨單位網絡，才能協助社工更精準的評估與協助。

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台北市一名1歲半男嬰剴剴經機構安置後，卻遭保母虐待致死，衛福部經檢討後，研議提高特定類別社工的訪視頻率規範，衛福部次長李麗芬今日稍早表示，將於4月邀集專家學者討論，釐清不同服務對象的屬性與所需照顧時間，確認調整作為，但並非全面增加、也可能結合其他專業協力。

然而，社工團體今日集結約300人赴衛福部抗議，直批提高訪視頻率不是解決問題的方法。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸直言，「不能接受李麗芬的說法」，剴剴案的部方檢討會後中並無基層社工參與，「高層檢討、基層實施，這樣的過程與說明程序有瑕疵與問題。」

▲台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸認為，衛福部提高訪視頻率不是解決問題的方法。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
▲台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸認為，衛福部提高訪視頻率不是解決問題的方法。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南則自嘲，「社工真的是一種很矛盾、而且值得嘲笑的生物」，為了自己的薪水只有小貓兩三隻抗議，一個孩子死掉了卻全都願意站在衛福部前，平時除了KPI，還要在登革熱時去噴藥，但面對社會事件，政府說的話永遠一樣，從14年前的曹小妹到剴剴都一樣。

郭志南解釋，剴剴的原生家庭中，媽媽在學校沒被教育系統接住、後來開始出現犯罪行為，生下孩子、爸爸不知道是誰，教育、警政、監獄系統層層漏接，一個社會悲劇，本不該只看末端，每個人都有責任，社會卻只追蹤最末端兒福聯盟社工的責任，「我們這麼害怕、恐懼、受傷，因為下個可能就是我們。」

▲高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南認為，教育、警政、監獄系統層層漏接剴剴的原生家庭，不只是末端社工的問題。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
▲高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南認為，教育、警政、監獄系統層層漏接剴剴的原生家庭，不只是末端社工的問題。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
花蓮縣社會工作人員職業工會理事、東華大學民族事務與發展學系副教授黃盈豪則說，單靠提高社工訪視頻率，只檢討基層，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的作法，相關單位應該要由上而下討論，建立跨單位網絡、通過多元訊息與執行訪視對象，精準評估個案情況並提供協助。

此外，黃盈豪強調，社工聚集在衛福部前，不是要檢討單一社工，只是希望支持還在第一線的夥伴，也希望告訴社工伙伴，「你不會是一個人，謝謝你接住這個世界，我們會接住你」。現場社工也高喊「社工不當替罪羊，全面檢討社安網」、「社工被上銬，社工跑光光」、「高層沒擔當，基層一肩扛」、「制度不健全，社工沒人權」等口號。

▲花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃盈豪說，提高社工訪視頻率，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的作法。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）
▲花蓮縣社會工作人員職業工會理事黃盈豪說，提高社工訪視頻率，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的作法。（圖／記者陳明安攝，2024.03.20）

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