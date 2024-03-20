衛福部4月討論社工訪視頻率！工會批程序有問題　喊納基層代表

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然而，社工團體今日集結約300人赴衛福部抗議，直批提高訪視頻率不是解決問題的方法。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸直言，「不能接受李麗芬的說法」，剴剴案的部方檢討會後中並無基層社工參與，「高層檢討、基層實施，這樣的過程與說明程序有瑕疵與問題。」
高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南則自嘲，「社工真的是一種很矛盾、而且值得嘲笑的生物」，為了自己的薪水只有小貓兩三隻抗議，一個孩子死掉了卻全都願意站在衛福部前，平時除了KPI，還要在登革熱時去噴藥，但面對社會事件，政府說的話永遠一樣，從14年前的曹小妹到剴剴都一樣。
郭志南解釋，剴剴的原生家庭中，媽媽在學校沒被教育系統接住、後來開始出現犯罪行為，生下孩子、爸爸不知道是誰，教育、警政、監獄系統層層漏接，一個社會悲劇，本不該只看末端，每個人都有責任，社會卻只追蹤最末端兒福聯盟社工的責任，「我們這麼害怕、恐懼、受傷，因為下個可能就是我們。」
花蓮縣社會工作人員職業工會理事、東華大學民族事務與發展學系副教授黃盈豪則說，單靠提高社工訪視頻率，只檢討基層，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的作法，相關單位應該要由上而下討論，建立跨單位網絡、通過多元訊息與執行訪視對象，精準評估個案情況並提供協助。
此外，黃盈豪強調，社工聚集在衛福部前，不是要檢討單一社工，只是希望支持還在第一線的夥伴，也希望告訴社工伙伴，「你不會是一個人，謝謝你接住這個世界，我們會接住你」。現場社工也高喊「社工不當替罪羊，全面檢討社安網」、「社工被上銬，社工跑光光」、「高層沒擔當，基層一肩扛」、「制度不健全，社工沒人權」等口號。
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