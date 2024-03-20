幫郭台銘連署涉賄　國民黨前中常委范成連下線11人全遭判刑

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王增基收受賄款後，於10月5日、6日、7日及11日等4天期間，以其所營加油站為連署據點，指示加油站劉姓站長處理連署、發放賄款及保管等事宜，並向前來加油及鎮內民眾告知每提交1份連署書，即可獲得400元報酬，總計募得3,510份連署書。
王增基又於10月5日下午，交付20萬元與500份空白連署書給宜蘭章姓友人，讓章男前往宜蘭知名連鎖超市收購連署書。此外，王又聯繫黃、李、朱、范、梁、戴、鍾等7名友人至其所經營的加油站辦公室會唔，分別交付2萬元至8萬元不等金額，要求友人幫忙收購連署書。
范成連則在10月5日、6日至黃茂實桃園中壢居所，總計交付240萬，作為對連署人交付賄賂使用；再前往新竹縣竹北市家樂福商場，交付40萬元給范姓宗親，范男再透過光復連署站黃姓站長、牛埔連署站吳姓工作人員，以此對價對外募集購得496份連署書。
新竹地院認為，王增基與7名友人、劉姓站長、范姓宗親、黃姓站長、吳姓工作人員等共11人，雖有損及選舉之公正性，然考量其等非被連署人，且未實質獲得巨大利益，僅協助同案被告范成連、王增基收購連署書，一時失察，觸犯重典，最終依交付賄賂罪，各判處2至6月不等有期徒刑。