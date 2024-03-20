台灣人愛買預售屋！連4月預售屋交易破萬件 3年來1坪貴近10萬元
台灣人就是愛買預售屋！房仲業者統計每月預售揭露資料，發現從去年10月到今年1月，已經連續４個月的預售單月揭露量都超過一萬件，過去景氣好投資暢旺時，單月揭露可達1.2萬件，景氣欠佳時每月預售揭露量約6千餘件，反映當前即使缺乏投資型買盤，預售市場表現仍相當亮眼。在房價部分，1月平均成交單價為每坪43.9萬元，較2021年7月的34.5萬元，貴了9.4萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售交易量持續達到單月破萬件，在平均地權條例管制換約買盤退場後，仍維持萬件交易量，反映市場景氣暢旺，過去市場題材都圍繞在捷運站、重劃區與重大建設，這三年則多了科技業投資題材，觀察現在預售市場仍是自用當道，但也有少數個案以低自備等方式吸引長期置產的客戶，今年股市一度創下兩萬點新高，加上後續電價調漲等議題，房市短期氛圍仍會偏向熱絡。
統計顯示，近期的低點出現在平均地權條例上路後的兩個月，7月揭露6千餘件，8月揭露近8千件，但去年10月開始連續4個月預售揭露量都超過1萬件，顯見選舉並未對於預售銷售造成太多干擾，今年1月預售平均成交單價為每坪43.9萬元，而2021年7月實登2.0上路後當月平均成交單價為每坪34.5萬元，全台房價出現一大波漲勢。
若以區域來看，1月預售銷售量最大的是高雄市的2024件，平均成交單價高達每坪38萬元，其次是新北市1908件，平均單價每坪57萬元，桃園市揭露1898件，平均每坪38.2萬元，台中市1843件平均每坪46.3萬元。
曾敬德表示，目前地價仍維持高檔，營建造價受到碳費與工資等影響，造價也居高不下，加上景氣狀況暢旺，代銷業者接案競爭也墊高個案銷售價格，目前市場價格還是沒有回頭的氛圍，今年329檔期又是選後推案，整體預售市場仍相對熱鬧。