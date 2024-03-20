台灣未來晶片供應鏈有優勢！賴清德舉黃仁勳這句話當例子

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賴清德提到，他的第一站，就是前往竹科，與許多知名的半導體業者座談、了解他們的需求，以及產業最新的脈動。
賴清德指出，半導體業不僅是當前許多行業的基礎，要發展衛星、無人機、自駕車、人工智慧、安控和軍工產業，掌握先進製程與晶片，也是至關重要的。
賴清德說明，半導體佔台灣GDP 13.1%、從業人員將近33萬人，產值更是全球第二，這些都是業者、從業的工程師和政府一起打拼的結果；「在未來，我們不僅要維繫這個優勢，更要強化這個產業的外溢效應，讓半導體產業，成為台灣用來撬動全球的關鍵支點」。
賴清德提到，昨天他去參訪半導體業時，國際知名的大廠輝達，恰好公布了最新的人工智慧晶片「B200」，也是由台積電代工的，而輝達的執行長黃仁勳也說，和台灣半導體業的關係非常緊密、也還可以再更緊密，這些例子都表明，「未來的晶片供應鏈，我們是有優勢的，也處在『友岸外包』的信任圈內，但如何強化這個優勢、並在這些基礎上去進一步擴大我們的市佔率和在供應鏈上的位置，是新政府亟欲加強的部分」。
最後，賴清德也提醒，今天是春分，雖然最近這段時間仍忽冷忽熱，但春分過後，通常象徵著冬去春來、會開始逐漸回暖，然而，據氣象署資料，展望未來一季，降雨可能會偏少，有關節約用水與水情掌握的部份，「我們也要持續來關注、與行政部門加強聯繫，除了避免旱災影響民生、也要即時傳遞正確資訊給民眾」。