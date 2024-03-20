台北中山區老字號飯店整棟8樓開價4.2億求售　專家：貴在土地價值

楊謹華買內湖預售屋慘賠近千萬　「無緣豪宅」被轉售還掉價855萬

▲楊謹華2014年買內湖6283萬元預售屋，快交屋時發現視野被網球中心遮蔽，因解約被建商索賠近千萬元違約金。（圖／翻攝楊謹華IG、Google Map）
▲楊謹華2014年買內湖6283萬元預售屋，快交屋時發現視野被網球中心遮蔽，因解約被建商索賠近千萬元違約金。（圖／翻攝楊謹華IG、Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

46歲藝人楊謹華2014年在台北內湖買6283萬元8樓預售屋，交屋前不滿視野被同年啟用的網球中心遮蔽要求解約，和建商對簿公堂，台北地院日前判決出爐，認為楊謹華違約屬實，得賠942萬多元違約金。而該棟楊謹華的「無緣豪宅」事後也被建商轉售，不過實價揭露成交價為5428萬元，掉價855萬元。但該豪宅近期被放上售屋網，開價6888萬元求售

我是廣告 請繼續往下閱讀
判決書揭露，事件起因是，楊謹華2014年6月透過代銷購買內湖民權東路六段巷弄「溫布敦-19」預售屋，8樓戶室內坪數約72坪、含2車位，總價6283萬元。期間楊謹華繳了16期1729萬元，但2017年8月快交屋時，她發現同年6月啟用的網球中心會遮住視線，因此拒付後續價款，認為預售廣告不實，要求解約退款。

楊謹華主張，預售廣告標榜「5.12公頃國家網球公園第一排」、「三面採光通風，正面收納國家網球公園美景」等語，代銷公司也強調視野遼闊、不會遭鄰近建物遮擋，她才簽約購買。

▲台北市網球中心。（圖／翻攝Google評價）
▲台北市網球中心。（圖／翻攝Google評價）
然而法官審理，認為楊謹華提供她和媽媽及代銷人員的對話錄音，可以證明楊謹華在購屋前，代銷的確有向她說明未來台北市網球中心場館規劃，及與所購豪宅的相應地理位置等，雖然廣告文宣有「公園第一排」等字句，但沒有提及視野遼闊、視線不受遮擋等，難認定建商廣告不實。

台北地院審結，認定楊謹華的確違約，因她已付1729萬元高於建商可求償的942萬餘元，所以不必再額外賠償，全案仍可上訴。而那間楊謹華無緣的豪宅，事後也遭建商賣掉，《NOWnews今日新聞》查實價登錄，確認已在2020年10月以5428萬元售出，扣除車位後，單價69.4萬元，對比楊謹華6283萬購入價，掉價855萬元。不過，該物件近期出現在售屋網站，開價6888萬元求售

對此，住展雜誌發言人陳炳辰受訪表示，預售屋買家若訴求建商廣告不實要求解約，得提出強而有力的證據，或是其他瑕疵性上的舉證。他指出，預售屋視野、棟距問題在重劃區經常發生，故業者也不會說死，就是避免廣告不實爭議。

陳炳辰提醒，重劃區房子蓋得多，真的未來很有可能會出現很多遮蔽物，因此重視視野、永久棟距的買家，簽約時一定要看清楚，最好經常實地查看，盡量多了解地貌景觀上的變化，或是買更高樓層才能避免，以免「簽約了就難回頭」。雖然交屋後再轉售也是個辦法，但該物見價格高，確實有一定抗性在，果斷解約也不算最壞的選擇。

台灣人愛買預售屋！連4月預售屋交易破萬件　3年來1坪貴近10萬元

預售屋沒有都很貴！台北市還找得到5字頭　雙北2024親民建案出爐

獨／買台北4千萬預售屋！完工「1細節」難接受　一票卻喊建商沒錯

新北預售屋喊「不二價銷售」！半年漲近百萬　眾酸：賣不掉加價賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞