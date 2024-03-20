路跑／女性超級馬拉松FURTHER、長征4,636公里　刷新13項世界紀錄

在加州拉金塔卡惠利亞湖（Lake Cahuilla in La Quinta, California）舉辦的女性超級馬拉松FURTHER，來自lululemon全球大使團的10名女性運動員成功挑戰完賽！運動員們不只突破個人最遠跑步距離的紀錄，更締造了多項世界紀錄的壯舉，其中Camille Herron創下全新世界紀錄並取得11項女子世界最佳成績；香港的Vriko Kwok和韓國的Yoon Young Kang皆在六日超級馬拉松中超越個人最佳成績。 我是廣告 請繼續往下閱讀 此次女性超級馬拉松FURTHER展示了當女性和男性享有同等支持、資源及產品創新時，女性運動員亦能走得更遠。全球大使團十位運動員均打破個人紀錄，加總距離達4636.327公里，本次活動共刷新13項紀錄，包括，女子六日超馬世界紀錄901.764公里、300 公里（59:54:28）、400 公里（88:34:26）、500公里（118:19:17）、500公里（62:50:17）、600公里（81:23:38）、700公里（98:33:59）、800公里（117:44:55）、900公里（142:40:58），以上均較先前紀錄減少8至19小時。另外，還突破72小時（550.542公里）、96小時（691.755公里）、120小時（807.495公里）等記錄。另外，來自香港的創業家和巴西柔術運動員Vriko Kwok此次長跑挑戰極限創下303.313公里，在一年前其連跑步一公里都有困難。本次活動由美國田徑協會（USA Track & Field， USATF）協辦，遵循國際超級馬拉松協會訂定之規則，4.12公里的環形跑道經國際馬拉松暨長跑協會測量及認證。路跑／跑步也能做公益！神岡馬拉松歷屆已捐破百萬 周日鳴槍起跑路跑／最香路跑真的要來了！台新女子路跑台中場3月24日正式起跑路跑／萬金石馬拉松圓滿落幕！周庭印、謝千鶴攜手拿下國內組冠軍路跑／萬金石馬拉松男子組肯亞好手奪冠！以2小時9分31秒刷新紀錄