天氣預報／冷氣團明天說掰！週末氣溫上看30度　下波變天時間出爐

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氣象署預報員曾昭誠指出，明天清晨受到冷氣團和「輻射冷卻」影響，苗栗以北、宜蘭、花蓮還是偏冷，部分地區仍有低於攝氏10度的氣溫，氣象署持續發布「低溫特報」。
明天上午開始，冷氣團明顯減弱，陽光照射下回溫快速，北台灣高溫來到攝氏20度，其它地區和今天差不多，落在攝氏約25至29度，各地晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星降雨。
週四至週末溫暖如夏 中南部恐飆35度高溫
曾昭誠說明，冷氣團明天上午減弱後，各地氣溫逐日回升，北台灣除了白天高溫上看攝氏25度外，早晚的低溫也會突破攝氏20度。週末兩天各地都有攝氏30度以上氣溫的機會，中南部普遍落在攝氏32度，局部地區更有機會來到攝氏35度，整體來說相當炎熱，這樣的天氣將持續至下週一（3/25）。
降雨部分，週五至下週一各地天氣大致晴朗穩定，只有東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其中，週日、下週一的午後，西半部山區及東北部有零星短暫陣雨。
下週二鋒面、冷空氣報到 北台灣短暫降溫轉雨
曾昭誠提及，本週好天氣結束後，預估下週二新的一波鋒面就會通過台灣，屆時北部及東半部將會出現局部短暫雨，其它地區也轉為多雲的天氣型態，不過下週三（3/27）各地天氣大致都會回到多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。
氣溫部分，鋒面通過後東北季風增強，北台灣、宜蘭地區的溫度降幅比較明顯，不過由於冷空氣不會達到冷氣團等級，因此下週二晚上至下週三清晨，氣溫較低時，大致落在攝氏15度左右，不會比本週冷氣團還要寒涼，最新天氣動態氣象署將持續觀察。