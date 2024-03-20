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天氣預報／冷氣團明天說掰！週末氣溫上看30度　下波變天時間出爐

▲冷氣團只影響到週四清晨，上午開始各地氣溫逐日回升，週末更是上看攝氏30度。（圖／記者陳明安攝）
▲冷氣團只影響到週四清晨，上午開始各地氣溫逐日回升，週末更是上看攝氏30度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

冷氣團影響即將告一段落，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（21）日清晨，北台灣還會有攝氏10度左右的低溫，白天太陽升起後，冷氣團逐漸減弱，一直到週末都是晴朗溫暖的天氣，週末各地高溫甚至上看攝氏30度，下波明顯變天的時間點將落在下週二（3/26），鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部將有雨勢，氣溫也會下降。

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明天天氣晴到多雲　白天高溫全台皆破20度

氣象署預報員曾昭誠指出，明天清晨受到冷氣團和「輻射冷卻」影響，苗栗以北、宜蘭、花蓮還是偏冷，部分地區仍有低於攝氏10度的氣溫，氣象署持續發布「低溫特報」

明天上午開始，冷氣團明顯減弱，陽光照射下回溫快速，北台灣高溫來到攝氏20度，其它地區和今天差不多，落在攝氏約25至29度，各地晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星降雨。

▲冷氣團週四上午減弱，一路到週末都將是溫暖的好天氣，高溫上看攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
▲冷氣團週四上午減弱，一路到週末都將是溫暖的好天氣，高溫上看攝氏30度。（圖／中央氣象署提供）
週四至週末溫暖如夏　中南部恐飆35度高溫

曾昭誠說明，冷氣團明天上午減弱後，各地氣溫逐日回升，北台灣除了白天高溫上看攝氏25度外，早晚的低溫也會突破攝氏20度。週末兩天各地都有攝氏30度以上氣溫的機會，中南部普遍落在攝氏32度，局部地區更有機會來到攝氏35度，整體來說相當炎熱，這樣的天氣將持續至下週一（3/25）。

降雨部分，週五至下週一各地天氣大致晴朗穩定，只有東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其中，週日、下週一的午後，西半部山區及東北部有零星短暫陣雨。

▲週四天氣穩定，週五至下週一降雨較零星，明顯的變天時間會落在下週二。（圖／中央氣象署提供）
▲週四天氣穩定，週五至下週一降雨較零星，明顯的變天時間會落在下週二。（圖／中央氣象署提供）
下週二鋒面、冷空氣報到　北台灣短暫降溫轉雨

曾昭誠提及，本週好天氣結束後，預估下週二新的一波鋒面就會通過台灣，屆時北部及東半部將會出現局部短暫雨，其它地區也轉為多雲的天氣型態，不過下週三（3/27）各地天氣大致都會回到多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

氣溫部分，鋒面通過後東北季風增強，北台灣、宜蘭地區的溫度降幅比較明顯，不過由於冷空氣不會達到冷氣團等級，因此下週二晚上至下週三清晨，氣溫較低時，大致落在攝氏15度左右，不會比本週冷氣團還要寒涼，最新天氣動態氣象署將持續觀察。

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