快訊／汪小菲反控大S有幻覺、拿刀家暴！怒批小S慫恿離婚才推人

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汪小菲也曬出一張顯示是寄件給具俊曄的物流單，日期是2021年8月14日，寄送物品是繪畫原料，寄件人資料則打上馬賽克，他氣憤不平地說：「人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯繫上了別不承認！」
最後一點，大S再婚後要求他補簽離婚協議，不能踏進台北信義豪宅，也不能阻止其他人進入，雖然願意讓他帶家人出國，卻不讓家人跟汪小菲一起返回北京，讓他感覺非常不公平，對話紀錄裡大S冷言說「你自己都不回去，怎麼會是家」，足見兩人沒有共識。對於大S的3點聲明，汪小菲也撕破臉表示過去一直尊重大S，卻沒有得到相對的尊重，未來一切上法院談，「希望以後有事你們不要再通過別人的嘴巴說！」
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