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快訊／汪小菲反控大S有幻覺、拿刀家暴！怒批小S慫恿離婚才推人

▲汪小菲與大S昔日恩愛不再，爆料前妻有幻覺，拿高爾夫球桿跟刀要對他施暴。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲與大S昔日恩愛不再，爆料前妻有幻覺，拿高爾夫球桿跟刀要對他施暴。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者江芷稜／綜合報導

大S離婚後再度與汪小菲開撕，她今（20）日怒發3點聲明，指控汪小菲出軌在先，導致10年婚姻破局，婆婆張蘭也跟著欺騙她，前夫積欠1.7億元台幣債務不還，過去更曾對她跟小S動粗，失手推了妹妹一把，還想推倒當時懷孕多月的她，是黑人陳建州出手相救，未料汪小菲也不甘示弱，在微博立刻發布3點聲明反擊大S，聲稱她有幻覺，曾拿刀、高爾夫球桿、紅酒瓶對他家暴，事後卻說把他當成爸爸，宣稱是誤會一場。

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▲汪小菲為涉嫌洩露大S個資現身法院。（圖／記者林調遜攝影）
▲汪小菲為涉嫌洩露大S個資現身法院，自曝付了高額房貸跟家用費。（圖／記者林調遜攝影）
汪小菲坦承在極其憤怒的狀況推過小S，原因是小S慫恿姊姊跟自己離婚，但否認對大S動粗，反控大S產生幻覺時對他家暴，「你用刀、用高爾夫球杆、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，你清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過你一句不對」。

▲大S火速澄清限制汪小菲看孩子次數。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲否認推倒大S，只承認在盛怒下推過小S。（圖／汪小菲微博）
汪小菲也曬出一張顯示是寄件給具俊曄的物流單，日期是2021年8月14日，寄送物品是繪畫原料，寄件人資料則打上馬賽克，他氣憤不平地說：「人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯繫上了別不承認！」

▲汪小菲反擊大S的推人說法，還反控大S拿刀家暴。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲反擊大S的推人說法，還反控大S拿刀家暴。（圖／汪小菲微博）
最後一點，大S再婚後要求他補簽離婚協議，不能踏進台北信義豪宅，也不能阻止其他人進入，雖然願意讓他帶家人出國，卻不讓家人跟汪小菲一起返回北京，讓他感覺非常不公平，對話紀錄裡大S冷言說「你自己都不回去，怎麼會是家」，足見兩人沒有共識。對於大S的3點聲明，汪小菲也撕破臉表示過去一直尊重大S，卻沒有得到相對的尊重，未來一切上法院談，「希望以後有事你們不要再通過別人的嘴巴說！」

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