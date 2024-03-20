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徐巧芯竟然不是本名！意想不到真名曝光「因為璩美鳳光碟案才改」

▲立委徐巧芯本名曝光，改名原因跟璩美鳳光碟案有關。（圖／記者陳明中攝）
▲立委徐巧芯本名曝光，改名原因跟璩美鳳光碟案有關。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

李霈瑜（大霈）主持的公視《哈囉！你給問嗎？》邀請立委徐巧芯上節目，徐巧芯發言犀利，與對手攻防毫無畏懼，自比是動物界的「蜜獾」，更自爆她的舊名是「徐美鳳」，當年因為「璩美鳳光碟案」被認為不好聽才改名。

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節目探討徐巧芯的關鍵字，有「蜜獾」、「徐美鳳」和「藍營天王發言人」，徐巧芯自比蜜獾的特點在於「生死看淡、不服就幹」，還形容生活在非洲的蜜獾體型不大，但連獅子、眼鏡蛇等凶猛動物都不怕，還說：「但如果惹毛牠的話，就會緊咬不放！」

▲《哈囉！你給問嗎？》將徐巧芯（右）跟蜜獾做趣味對比。（圖／公視提供）
▲《哈囉！你給問嗎？》將徐巧芯（右）跟蜜獾做趣味對比。（圖／公視提供）
主持人視網膜問另一個關鍵字「徐美鳳她是誰？」徐巧芯說「就是我本人」，原來她出生後本名是「徐美鳳」，小學五年級時名字聲量達到高峰，原因是當年爆發「璩美鳳光碟案」，徐巧芯還告誡現場的學子「現在小朋友千萬不要知道」，直到升高中時，母親覺得名字實在不好聽，才希望可以改名字。

徐巧芯也揭露自己家中過去開西式早餐店，365天不休息，連農曆年假期間都開張，假日一定要在家幫忙工作，而家中的臥室就夾店面跟後方廚房的中間。徐巧芯說：「早餐店客人多的時候，老闆跟老闆娘就會吵起來，我家也不例外！」

▲徐巧芯（中）上大霈（右一）、視網膜主持的《哈囉！你給問嗎？》。（圖／公視提供）
▲徐巧芯（中）上大霈（右一）、視網膜主持的《哈囉！你給問嗎？》。（圖／公視提供）
身為小孩的徐巧芯被夾在大人中間承受情緒，往往一邊哭一邊洗碗或一邊煮東西，但還是要完成手邊工作，也認為過程當中，包含被家人罵、忙進忙出，但這多少都鍛煉出她日後在政壇的高抗壓性格，也在辛苦中有了收穫。大霈分享她聽過的姓名學說法，認為名字中有「龍」和「鳳」的人都比較辛苦，「承擔的東西比較多」，讓徐巧芯笑說：「還好我改名了！」

《哈囉！你給問嗎？》於今（20）日晚9點在公視播出，並上架公視+平台。

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