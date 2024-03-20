徐巧芯竟然不是本名！意想不到真名曝光「因為璩美鳳光碟案才改」

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主持人視網膜問另一個關鍵字「徐美鳳她是誰？」徐巧芯說「就是我本人」，原來她出生後本名是「徐美鳳」，小學五年級時名字聲量達到高峰，原因是當年爆發「璩美鳳光碟案」，徐巧芯還告誡現場的學子「現在小朋友千萬不要知道」，直到升高中時，母親覺得名字實在不好聽，才希望可以改名字。
徐巧芯也揭露自己家中過去開西式早餐店，365天不休息，連農曆年假期間都開張，假日一定要在家幫忙工作，而家中的臥室就夾店面跟後方廚房的中間。徐巧芯說：「早餐店客人多的時候，老闆跟老闆娘就會吵起來，我家也不例外！」
身為小孩的徐巧芯被夾在大人中間承受情緒，往往一邊哭一邊洗碗或一邊煮東西，但還是要完成手邊工作，也認為過程當中，包含被家人罵、忙進忙出，但這多少都鍛煉出她日後在政壇的高抗壓性格，也在辛苦中有了收穫。大霈分享她聽過的姓名學說法，認為名字中有「龍」和「鳳」的人都比較辛苦，「承擔的東西比較多」，讓徐巧芯笑說：「還好我改名了！」
《哈囉！你給問嗎？》於今（20）日晚9點在公視播出，並上架公視+平台。
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