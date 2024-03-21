新北三峽新案房價衝破6字頭！專家驚呆　4星飯店改成住宅賣也夯爆

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三峽出現每坪65.7萬元的成交高價，讓何世昌直言：「坦白說，我都覺得目前價格超級離譜的，竟然有人買得下去。」認為過往覺得三峽2~3字頭的房價還算合理，頂多漲到4字頭，「沒想到一下子連續突破5字頭、6字頭」，遠超出預期，房價跟高雄市中心差不多，真的是飛上宇宙的價格。
何世昌分析，北大特區開發已經飽和，所剩素地極為有限，新建案市場很明顯處於供不應求階段，建案有足夠底氣坐地起價。他也發現，原先歇業整修的4星「福容大飯店三鶯館」，直接把把飯店改建成住宅賣，建案名「麗寶萊茵」，規劃房型是較熱門的2、3房。預估此案成交價也可能再次讓人驚呆。
「福容大飯店三鶯館」改建的「麗寶萊茵」，位在大學路上，屋齡18年，總戶數為224戶，規劃為2房26坪、3房36坪，樓高12、13樓，距凱旋門商場約550公尺，正對面就是龍埔國小。
該案近期已開放預約賞屋，網友分享上周末去參觀，「排隊3星期才輪到的」，還規定一組客人只能看30~60分鐘，直呼：「這個建案真的非常熱門，地點又好。」透露單價破5字頭，採不二價銷售。
雖然三峽房價一坪50~60萬讓專家超驚訝，但也有在地住民認為，北大特區房價是長久被低估，「生活品質的確比那些貴森森的天龍國鬧市優質，清靜得多」。