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新北三峽新案房價衝破6字頭！專家驚呆　4星飯店改成住宅賣也夯爆

▲新北三峽北大特區近期出現6字頭交易，最高單價65.7萬元破紀錄，專家驚訝「竟然還有人買得下去」。（圖／翻攝Google評價）
▲新北三峽北大特區近期出現6字頭交易，最高單價65.7萬元破紀錄，專家驚訝「竟然還有人買得下去」。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

高房價下，台灣預售市場依舊強強滾，已經連續4個月交易揭露上萬件，不過新北市三峽區「北大特區」的房價卻讓見過大風大浪的房產專家也驚呆了，北大特區預售屋近期頻頻出現6字頭交易，最高單價65.7萬元破紀錄，新建案市場超夯，就連歇業整修的4星福容大飯店三鶯館，也將改建成住宅銷售，想看房還得排3周才輪得到。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，三峽北大特區目前重劃區內預售屋案成交均價約每坪50～60萬元，不過，位在大德路的「女王萬歲2」預售案，最高成交價更達到每坪65.7萬元，特別的是該戶不是頂樓戶，而是3樓露臺戶，坪數近26坪，總價1633萬元。

▲女王萬歲2出現一坪65.7萬元成交紀錄，刷新北大特區單價，建案預計今年第3季完工。（圖／翻攝實價登錄）
▲女王萬歲2出現一坪65.7萬元成交紀錄，刷新北大特區單價，建案預計今年第3季完工。（圖／翻攝實價登錄）
三峽出現每坪65.7萬元的成交高價，讓何世昌直言：「坦白說，我都覺得目前價格超級離譜的，竟然有人買得下去。」認為過往覺得三峽2~3字頭的房價還算合理，頂多漲到4字頭，「沒想到一下子連續突破5字頭、6字頭」，遠超出預期，房價跟高雄市中心差不多，真的是飛上宇宙的價格

何世昌分析，北大特區開發已經飽和，所剩素地極為有限，新建案市場很明顯處於供不應求階段，建案有足夠底氣坐地起價。他也發現，原先歇業整修的4星「福容大飯店三鶯館」，直接把把飯店改建成住宅賣，建案名「麗寶萊茵」，規劃房型是較熱門的2、3房。預估此案成交價也可能再次讓人驚呆。

▲由4星「福容大飯店三鶯館」改建的住宅案「麗寶萊茵」，近期已開放預約參觀。（圖／翻攝Google評價）
▲由4星「福容大飯店三鶯館」改建的住宅案「麗寶萊茵」，近期已開放預約參觀。（圖／翻攝Google評價）
「福容大飯店三鶯館」改建的「麗寶萊茵」，位在大學路上，屋齡18年，總戶數為224戶，規劃為2房26坪、3房36坪，樓高12、13樓，距凱旋門商場約550公尺，正對面就是龍埔國小。

該案近期已開放預約賞屋，網友分享上周末去參觀，「排隊3星期才輪到的」，還規定一組客人只能看30~60分鐘，直呼：「這個建案真的非常熱門，地點又好。」透露單價破5字頭，採不二價銷售。

雖然三峽房價一坪50~60萬讓專家超驚訝，但也有在地住民認為，北大特區房價是長久被低估，「生活品質的確比那些貴森森的天龍國鬧市優質，清靜得多」。

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