抗告成功！陳重文涉貪200萬交保傳「有勾串證人」 明重開聲押庭
國民黨北市議員陳重文遭控涉嫌圖利警用監視器業者數百萬，3月15日台北地檢署發動搜索傳喚，以涉犯圖利、財產來源不明等罪將陳重文聲押禁見，台北地院後續裁定200萬交保候傳，檢方19日提出抗告，今（20）日獲高院審理後採納，發回北院更裁，北院訂於明天下午2點30分傳喚陳重文重新召開聲押庭調查。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，北檢共約談台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到說明，複訊後，諭令李慶煌350萬元交保、陳重文妻子200萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保等。而陳重文於偵訊時否認收賄，卻對帳戶內5千多萬資金交代不清，諸多供詞前後矛盾，檢方也查到，陳重文有次在質詢前，曾與監視器業者碰面，之後帳戶內就存入不明資金。
檢方訊後認定陳男涉嫌《貪污治罪條例》「違背職務收賄」、「財產來源不明」等罪，犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人，且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見，但法院裁定200萬元交保，檢方因此提出抗告。
高院表示，裁定發回北院更裁的理由為，陳重文交保後確有勾串證人舉動，且本案涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明，以及《公司法》資本不實等罪嫌，其中圖利罪為最輕本刑5年以上徒刑的重罪，陳男犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞。
高院認為，北院原先准許陳重文交保的裁定，沒具體說明200萬元保釋金如何足以替代羈押手段、如何考量被告權益保障與公共利益維護之間的衡平，加上本案案情龐雜，陳男具有民代身分、對於相關涉案人員及證人具有一定程度影響力，北院准許陳男交保的裁定有違誤之處，因此發回北院更裁。