網傳3融資公司4月起僅接受「無貸款」汽機車案件！中租回應了
去年爆紅影片《山道猴子的一生》道出年輕人不顧後果，透過融資租賃公司的「先買後付（BNPL）」貸款買機車及改車，導致財務悲歌，引發立委關注，認為無法可管恐再度釀成卡債風暴。今（20）日有網路傳言表示，中租、和潤、裕融等3大融資公司自4月起僅接受「無貸款」汽機車案件申請，對此，中租稍早回應《NOWnews今日新聞》記者，指出經了解後，目前沒有這樣的規定，未來會由租賃公會自律公約的內容來決定。
記者鄭妤安／台北報導
BNPL業務在國內發展快速，尤其鎖定無法辦信用卡的年輕人、信用小白，立委擔憂恐重演20年卡債風暴，認為金管會應納管，尤其電子支付及虛擬資產都納管，沒道理融資租賃公司不納管。雖然金管會非主管機關，但已於2月約談3家融資租賃公司。
銀行局透露，業者會中也提出3點說明，除強調以「實質買賣」提供分期付款服務，也清楚揭露相關利息及費用，並依民法相關規定辦理，也認為應與社會對話溝通，會適時對外說明，金管會也建議業者訂定自律規範，業者允諾會帶回租賃公會討論。
豈料，今日有網路傳言稱中租、和潤、裕融等3大融資公司自4月起不承作借新還舊、他行代償，僅接受「無貸款」汽機車案件申請。對此，中租稍早指出，經了解後，目前沒有這樣的規定，未來會由租賃公會自律公約的內容來決定；其餘2家則尚未回應。