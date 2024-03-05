「山道猴子」潛藏未爆彈！金管會約談3家租賃 業者允諾這些事
去年爆紅影片《山道猴子的一生》道出年輕人不顧後果，透過融資租賃公司的「先買後付（BNPL）」貸款買機車及改車，導致財務悲歌，引發立委關注，雖然金管會非主管機關，但金管會在2月已約談過3家融資租賃公司。銀行局今（5）日也透露，業者會中也提出3點說明，除強調以「實質買賣」提供分期付款服務，也清楚揭露相關利息及費用，並依民法相關規定辦理，也認為應與社會對話溝通，會適時對外說明，金管會也建議業者訂定自律規範，業者允諾會帶回租賃公會討論。
記者顏真真／台北報導
銀行局表示，今年2月就已找3家租賃公司交換意見，會中業者也提出3點說明。首先，業者強調「BNPL」業務是以實質買賣交易為基礎，消費者取得商品之後，業者會承受應收帳款，成為債權人，提供消費者分期付款業務，也就是說，這業務本身是基於實質買賣業務的一種分期付款業務。
此外，業者也表示，經營BNPL業務都有清楚揭露利息及費用，而且也會依據民法相關規定辦理。第三，業者也認為應該跟社會要有些對話及溝通，近期內會評估進行相關資訊的澄清說明。
當然，金管會也了解這些業者本身屬於台北市租賃公會會員，目前會員有38家，但因租賃業不是金管會監管的對象，有多少融資租賃公司有做BNPL，並無法得知，但在交流會議中有建議業者，可參考金管會之前發布的相關提醒，經營租賃業務或BNPL相關融資業務的業者，可以訂定相關自律規範，讓會員有所遵循，與會3家租賃業者也表示，會盡速跟公會提出相關建議。