文昌街坍塌！台北老屋交易最高齡102歲　這間112歲老店面仍收租中

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老當益壯! 百年老店面服役中
台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察實價登錄以來，台北市有登載竣工日的物件，屋齡破百年的老屋交易，共有12筆，其中士林就有7筆最多、北投4筆、萬華1筆；交易當年屋齡最老的是108年，是士林區後街巷內的兩層樓透天，總面積僅18坪左右，2020年時成交總價2600萬元；而總價最高的是士林夜市大北路透天店面，2013年成交約1.1億元，當年屋齡即達101年，如今屋齡更已達112歲！目前一樓店面由手搖飲店承租中。
張旭嵐表示，以台北市地政局的建築耐用年限定義，常見老公寓或平房，加強磚造為52年，RC鋼筋混凝土為60年。不過一般年限以50年來算，但這並不是該建物保用年限或絕對壽命，仍要看它的建造品質與後續使用維護情形。
目前老屋交易多見為都更危老整合，而市場上交易的「現役百年老屋」不乏市區老店面，多半樓層不高，部分會在外牆拉皮，內部透過梁柱進行結構補強，延長其使用年限，以便在正式都更危老改建之前，仍能創造優質租金收益。
第一建經研究中心副理張菱育指出，老屋並非完全無法申請貸款，仍要視房屋的「地點」以及「開發效益」來讓銀行評估是否放貸，且老屋的價值其實是在土地，若老屋或土地是位在熱門商圈、捷運沿線、市中心等的條件，銀行認為價值高，也相對較願意放貸，不過如果老屋是位在山坡保護區或偏離商圈，未來難有開發價值，有自用需求的買方，會選擇不貸款購入。