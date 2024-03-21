高雄遊覽車衝撞涵洞！車頭慘遭「削一半」　14人受傷、1人死亡

遊覽車撞涵洞1死14傷！肇事駕駛出車15小時　公路局：最重罰9萬元

▲20日晚間8時許，高雄市仁武區水管路發生一起嚴重交通事故，一輛遊覽車撞上涵洞，由於超過限高導致車頭嚴重毀損，車內1人當場身亡。（圖／翻攝畫面）
▲20日晚間8時許，高雄市仁武區水管路發生一起嚴重交通事故，一輛遊覽車撞上涵洞，由於超過限高導致車頭嚴重毀損，車內1人當場身亡。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

台塑南亞退休員工與社區長輩昨（20）日搭乘遊覽車前往阿里山一日遊，返程行經高雄仁武區水管路高速公路下方涵洞時，疑因駕駛不熟路況、未注意限高，導致車輛衝撞涵洞，釀1死14傷。警方調查，56歲鄧姓駕駛從清晨5時就出車，直到晚間8時仍在開車，整整近15小時，疑有超時疑慮。對此，公路局指出，遊覽車從集合報到到行程結束不能超過11小時，違規可罰9千到9萬元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部過去規定遊覽車等駕駛手握方向盤開車時間不得超過10個小時，唯考量遊覽車實務調派，司機還需要把車開到集合地，返程時也要開車回車庫，為了符合勞基法12小時上限，因此2022年修訂《汽車運輸業管理規則》，明訂遊覽車駕駛「從報到到行程結束」，每日執勤工時不得超過11小時。若業者需安排超過11小時的行程，也可排定雙駕駛來避免司機超時工作。

公路局表示，雖根據規定不得超過11小時，但若中間休息時間超過3到4小時以上則可以扣除，鄧男是否有超時工作情形，尚待釐清調查中，若有超時事實，將依運管規則開罰9千至9萬元。高雄市勞工局已啟動勞檢，將調閱出勤及行車紀錄等相關資料，後續配合檢方偵辦釐清。


台塑南亞退休員工出遊撞涵洞釀1死14傷　肇事司機疑連開15小時

高雄遊覽車撞涵洞1死14傷　肇事司機：看到限高變「2.0」已來不及

遊覽車撞涵洞削車頂！第1排老翁喪命　女兒淚：才要慶祝80歲大壽

26歲男深夜駕車失控猛撞台64線測速桿　車頭全毀命大逃死劫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞