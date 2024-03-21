LINE免費「白沙屯媽祖貼圖」小心是假的！稍有不慎恐被洗走個資
年度宗教盛事之一的白沙屯媽祖繞境，從本週一（3/18）從苗栗拱天宮出發，展開了9天8夜之旅，根據統計，今年共計吸引將近18萬的香客報名，詐騙集團也跟緊時事，廣發免費貼圖活動，事實查核單位MyGoPen觀察指出，這波詐騙也提早預熱，從週日(3/17)開始就出現這波的山寨貼圖活動，呼籲民眾要留意假網站避免個資遭詐騙。
記者周淑萍/綜合報導
免費貼圖經常會用不同的樣貌跟著時事出現，近期白沙屯媽祖熱潮讓山寨版的免費貼圖活動再度出現，MyGoPen觀察近期出現則不少名為「媽祖Q版免費貼圖下載」的免費貼圖活動，但其實為詐騙集團利用遶境活動發布詐騙貼圖網址，並非 LINE 官方活動。
MyGoPen提醒，假帳號的詐騙案例有愈來愈多的跡象，常見的有 LINE 或 Facebook 辦的「分享送貼圖」，或是仿冒官方帳號辦的「山寨免費活動」，這類病毒式的盜用形象行銷詐騙藉由假的 LINE 或臉書帳號，蒐集使用者名單，未來很可能透過私訊，散播不良廣告、釣魚網站連結或是盜用個資，呼籲民眾要特別小心。
提醒民眾關於白沙屯相關活動，可以直接到白沙屯媽祖官方臉書專頁（連結請點）查訊，至於免費貼圖則可以查看官網的LINE貼圖小舖來查詢下載。
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